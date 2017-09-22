Челябинского водителя, который не выпускал девочку из маршрутки, уволили

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник руководителя регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

«Прокуратурой города Челябинска начата проверка по факту оскорблений ребенка и других пассажиров маршрутного такси. Будем опрашивать людей и если факты подтвердятся, то водитель будет привлечен к административной ответственности за оскорбление», — рассказала Наталья Мамаева.

Наталья Мамаева также добавила, что культура поведения водителей и также все, что касается организации перевозок, это находится в ведении управления транспорта Челябинска и самого перевозчика.

Напомним, инцидент произошел 20 сентября в маршрутном такси № 72. Семилетняя девочка не могла передать за проезд, так как места развернуться или снять портфель, в маршрутке совсем не было. Водитель начал кричать на нее матом и угрожать что не выпустит из маршрутки.