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16:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинского водителя, который не выпускал девочку из маршрутки, уволили

Руководство компании-перевозчика уволила водителя маршрутки, который не выпускал школьницу. Прокуратура Челябинска начала проверку инцидента.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник руководителя регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

«Прокуратурой города Челябинска начата проверка по факту оскорблений ребенка и других пассажиров маршрутного такси. Будем опрашивать людей и если факты подтвердятся, то водитель будет привлечен к административной ответственности за оскорбление», — рассказала Наталья Мамаева.

Наталья Мамаева также добавила, что культура поведения водителей и также все, что касается организации перевозок, это находится в ведении управления транспорта Челябинска и самого перевозчика.

Напомним, инцидент произошел 20 сентября в маршрутном такси № 72. Семилетняя девочка не могла передать за проезд, так как места развернуться или снять портфель, в маршрутке совсем не было. Водитель начал кричать на нее матом и угрожать что не выпустит из маршрутки.

В компании-перевозчике агентство «Урал-пресс-информ» заверили, что такое поведение водителя без внимания не останется. В итоге, водитель уволен.

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