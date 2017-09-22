Синоптики объявили штормовое предупреждение: в РТ ожидается похолодание до -3 градусов
В Гидрометцентр Татарстана сообщили о заморозках в республике, температура на почве может опуститься до -3 градусов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Гидрометцентр Татарстана сообщили о заморозках в республике, температура на почве может опуститься до -3 градусов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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