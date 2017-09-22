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15:44 (мск), источник: Prokazan.ru

Синоптики объявили штормовое предупреждение: в РТ ожидается похолодание до -3 градусов

В Гидрометцентр Татарстана сообщили о заморозках в республике, температура на почве может опуститься до -3 градусов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с

 — В ночные и утренние часы 23—25 сентября на территории Татарстана местами на почве ожидаются заморозки 0 -3 градусов, — отметили синоптики.

В Казани ночью ожидается от +2 до +4 градусов, днем +12 +14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

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