В Воронеже кафе на улице Плехановская закрыли на 20 дней из-за шума вентиляции

Советский райсуд Воронежа приостановил работу вок-кафе Mybox на улице Плехановская, 33 на 20 дней. В кафе выявили превышение гигиенических норм по уровню шума от работы вентиляционной системы днем, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в пятницу, 22 сентября.
Административное дело возбудили в отношении ООО «МБ-Воронеж» по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Материал направили в суд, который закрыл кафе до устранения нарушений.
Вок-кафе получили такое название в честь сковороды wok — глубокой китайской сковороды с выпуклым дном. Она используется в традиционной южнокитайской кухне. Блюда на такой сковороде готовятся в технике стир-фрай.
В августе 2017 года из-за превышения уровня шума вентиляции на 30 дней приостановили работу «Пятерочки» на Ленинском проспекте. В супермаркете устранили нарушение, и суд разрешил открыть магазин досрочно — уже через шесть дней.