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16:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже кафе на улице Плехановская закрыли на 20 дней из-за шума вентиляции

Mybox на улице Плехановская закроют на 20 дней.

Источник: Reuters

Советский райсуд Воронежа приостановил работу вок-кафе Mybox на улице Плехановская, 33 на 20 дней. В кафе выявили превышение гигиенических норм по уровню шума от работы вентиляционной системы днем, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в пятницу, 22 сентября.

Административное дело возбудили в отношении ООО «МБ-Воронеж» по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Материал направили в суд, который закрыл кафе до устранения нарушений.

Вок-кафе получили такое название в честь сковороды wok — глубокой китайской сковороды с выпуклым дном. Она используется в традиционной южнокитайской кухне. Блюда на такой сковороде готовятся в технике стир-фрай.

В августе 2017 года из-за превышения уровня шума вентиляции на 30 дней приостановили работу «Пятерочки» на Ленинском проспекте. В супермаркете устранили нарушение, и суд разрешил открыть магазин досрочно — уже через шесть дней.

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