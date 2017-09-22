В Воронеже кафе на улице Плехановская закрыли на 20 дней из-за шума вентиляции

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Советский райсуд Воронежа приостановил работу вок-кафе Mybox на улице Плехановская, 33 на 20 дней. В кафе выявили превышение гигиенических норм по уровню шума от работы вентиляционной системы днем, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в пятницу, 22 сентября.

Административное дело возбудили в отношении ООО «МБ-Воронеж» по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Материал направили в суд, который закрыл кафе до устранения нарушений.

Вок-кафе получили такое название в честь сковороды wok — глубокой китайской сковороды с выпуклым дном. Она используется в традиционной южнокитайской кухне. Блюда на такой сковороде готовятся в технике стир-фрай.