«Ура, хлопок кончился»: студентов, учителей и медиков отозвали с полей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Узбекистане учителей, врачей и студентов, вывезенных на хлопковые поля для сбора урожая, отзывают обратно, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Как стало известно агентству от источника, знакомого с ситуацией, решение об этом было принято 21 сентября на селекторном совещании, посвященном организации и проведению хлопкоуборочной кампании. Премьер-министр республики Абдулла Арипов распорядился отозвать с полей всех граждан, не имеющих отношения к сельскохозяйственному производству, но привлеченных к сбору хлопка местными органами власти.

Речь шла в первую очередь о педагогах, медиках и студентах средних специальных и высших учебных заведений, десятилетиями используемых для работы на хлопковых полях. Уже сегодня многие из тех, кто был вывезен около недели назад на сбор хлопка, вернулись на свои рабочие места и учебу. В доказательство этому сообщения о возвращении студентов домой появились и в социальных сетях.

«Ура! Хлопок закончился… К нам пришли поздно ночью, когда уже все отдыхали после трудового хлопкового дня, разбудили и сказали собирать вещи, едем домой. Сейчас я уже вернулся, а завтра иду на пары», — пишет один из пользователей социальной сети Facebook, учащийся одного из вузов Бухары.

При этом, как показал опрос среди работников и учащихся вузов, не все учебные заведения в республике были привлечены в этом году к хлопкоуборочной кампании. Так, например, Бухарский государственный университет не постигла такая участь. По словам одного из работников администрации вуза, в этом году их не трогали, несмотря на то, что в предыдущие годы таких исключений никогда не было. Почему им так повезло, собеседник объяснить не смог.

«Мы вышли на хлопок только на прошлых выходных на весь день. Хотя раньше каждый год на сбор хлопка нас забирали на два месяца с ночевкой. Судя по всему, теперь и по выходным нас тоже трогать не будут», — поделился он.