Участники новосибирского митинга запустили в небо президента Трампа
Таким образом новосибирские коммунисты выступили в поддержку северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Таким образом новосибирские коммунисты выступили в поддержку северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Несколько десятков человек вышили на митинг, который организовало новосибирское отделение КПРФ в поддержку политического курса товарища Ким Чен Ына.
Люди держали в руках плакаты советских времен, обличающие американских агрессоров. Второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов сравнил северокорейское государство с последним бастионом, защищающим российские границы от посягательств американской военщины. И даже обвинил США в начале гражданской войны в России.
«Американские интервенты высаживались 100 лет назад, начала (Америка, — прим. Sibnovosti.ru) гражданскую войну в нашей стране», — воскликнул товарищ Сулейманов, выступая перед собравшимися.
Ораторы настаивали: все, что люди слышали о тяжелой жизни в Северной Корее и диктаторских замашках Ким Чен Ына — лживая американская пропаганда. На самом деле, по словам собравшихся. Северная Корея процветающая свободная страна. Как считает один из участников митинга, Евгений Иванов, именно это не дает покоя американской военщине: «Мне насколько известно, они там (в Северной Корее, — прим. Sibnovosti.ru) строят социализм, коммунизм, своеобразными методами конечно. Но, по крайней мере, они придерживаются этой идеи, и поэтому я солидарен именно с их экономическим строем».
Митинг новосибирские сторонники левых взглядов завершили запуском в небо на воздушных шарах символической фигуры президента США Дональда Трампа. И пообещали — если американский лидер не одумается и не прекратит угрожать применить силу в отношении Северной Кореи, они снова выйдут на площадь.