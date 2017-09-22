Участники новосибирского митинга запустили в небо президента Трампа

Источник: Sibnovosti.ru

Несколько десятков человек вышили на митинг, который организовало новосибирское отделение КПРФ в поддержку политического курса товарища Ким Чен Ына.

Люди держали в руках плакаты советских времен, обличающие американских агрессоров. Второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов сравнил северокорейское государство с последним бастионом, защищающим российские границы от посягательств американской военщины. И даже обвинил США в начале гражданской войны в России.

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«Американские интервенты высаживались 100 лет назад, начала (Америка, — прим. Sibnovosti.ru) гражданскую войну в нашей стране», — воскликнул товарищ Сулейманов, выступая перед собравшимися.

Ораторы настаивали: все, что люди слышали о тяжелой жизни в Северной Корее и диктаторских замашках Ким Чен Ына — лживая американская пропаганда. На самом деле, по словам собравшихся. Северная Корея процветающая свободная страна. Как считает один из участников митинга, Евгений Иванов, именно это не дает покоя американской военщине: «Мне насколько известно, они там (в Северной Корее, — прим. Sibnovosti.ru) строят социализм, коммунизм, своеобразными методами конечно. Но, по крайней мере, они придерживаются этой идеи, и поэтому я солидарен именно с их экономическим строем».

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