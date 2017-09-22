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15:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Единовременные выплаты получат пострадавшие от аварии на ПО «Маяк»

Сумма выплат для южноуральцев составляет от 1 до 50 тысяч рублей.

Выплата единовременного социального пособия запланирована для тех, кто пострадал от последствий аварии на ПО «Маяк», сообщили в министерстве социальных отношений челябинской области.

На выплату социального пособия имеют граждане, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждане, получили лучевую болезнь, другие заболевания, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации и граждане, стали инвалидами вследствие воздействия радиации, а также право на выплату имеют дети первого и второго поколения таких граждан, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, в возрасте до 18 лет.

Напомним, что 29 сентября 2017 года исполняется 60 лет со дня радиационной аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк».

«Единовременное социальное пособие выплачивается в размере 1 тысячи рублей гражданам, участвовавшим в ликвидации аварии, инвалидам и получившим заболевания, и 50 тысяч рублей детям первого и второго поколения, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Гражданам, которые являются получателями мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения Челябинской области, выплату данного пособия можно получить без какого-либо заявления».

Тем гражданам, которые не получают меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения Челябинской области, для выплаты следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства не позднее 31 октября 2017 года и предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, копии удостоверения, подтверждающего льготный статус, либо копии справки серии ЧД — для детей, страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, а также реквизиты банковского счета.

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