Единовременные выплаты получат пострадавшие от аварии на ПО «Маяк»

Выплата единовременного социального пособия запланирована для тех, кто пострадал от последствий аварии на ПО «Маяк», сообщили в министерстве социальных отношений челябинской области.

На выплату социального пособия имеют граждане, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждане, получили лучевую болезнь, другие заболевания, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации и граждане, стали инвалидами вследствие воздействия радиации, а также право на выплату имеют дети первого и второго поколения таких граждан, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, в возрасте до 18 лет.

Напомним, что 29 сентября 2017 года исполняется 60 лет со дня радиационной аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк».

«Единовременное социальное пособие выплачивается в размере 1 тысячи рублей гражданам, участвовавшим в ликвидации аварии, инвалидам и получившим заболевания, и 50 тысяч рублей детям первого и второго поколения, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Гражданам, которые являются получателями мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения Челябинской области, выплату данного пособия можно получить без какого-либо заявления».