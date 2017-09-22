Жители башкирского села Минзитарово дружно бросили пить

Пока депутаты и чиновники всех уровней думают, как бы увеличить среднюю продолжительность жизни и сократить количество пьяных происшествий, жители небольшого села в Башкирии вообще отказались от алкоголя. И ведь не пьют!

Уже четыре года в небольшом селе Минзитарово, что находится в Иглинском районе республики, действует негласный «сухой закон». Инициатором стала местная молодежь — они предпочли спорт и здоровый образ жизни «зеленому змию».

— В нашем селе живет около 500 человек. Жители работают в фермерских хозяйствах, а кто-то для себя выращивает картошку-помидоры, и скот разводит. Молодежь трудится, в основном, в райцентре или ездит на заработки в Уфу, — рассказывает директор сельской школы Айгуль Галимова. — Минзитарово и раньше считалось не пьющим, а сейчас здесь очень много молодых людей, которые осознанно выбрали здоровый образ жизни. Молодежь строится, им для этого выдают земельные участки — так что не до пьяных гулянок.

В Минзитарово есть два магазина, но алкоголь там в ходу. В той лавке, что побольше, винов и водку вообще не увидишь на прилавках — спиртное туда вообще не завозят, а во втором хоть и продают алкоголь — но стеклотара по большей части пылится: ну не берут покупатели.

— Для нас это уже норма. В магазинах отнеслись с пониманием к такому решению. У них прибыль от продажи других продуктов, которые не влияют плохо на жизнь, — уверяет Айгуль Галимова. — В соседние деревни за бутылкой наши тоже не ездят, потому как и там отказались от выпивки. Кстати, у нас в селе и раньше было спокойно, а сейчас, благодаря «сухому закону» совсем стало тихо! Народ не пьет и, соответственно, не шумит по ночам.

Впрочем, понятно и ребенку, что начисто искоренить пагубную привычку во всем селе практически невозможно. Вот, к примеру, имам местной мечети Закуан-хазрат, скептически воспринимает имидж «трезвой деревни» и убежден, что в селе Минзитарово по-прежнему живут любители «зеленого змия». Он знает об этом не понаслышке, ведь среди его прихожан есть минзитаровцы.