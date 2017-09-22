Набережную Федоровского в Нижнем Новгороде благоустроили и озеленили с помощью социально ответственного бизнеса

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, волонтёры одного из коммерческих банков города озеленили клумбы, покрасили лавочки и фонарные столбы, высадили 150 кустарников и четыре дерева — два клена и две рябины, в посадке одной из которых приняла участие Елизавета Солонченко.

Глава города высоко оценила произведенные работы, и отметила, что набережная Федоровского, обустроенная ещё в 60-е годы прошлого века, является одним из самых любимых мест отдыха нижегородцев и именно поэтому было принято решение о благоустройстве этой территории.

«Результаты этой работы нижегородцы смогут оценить следующей весной, когда все посаженные кустарники подрастут и зазеленеют», — отметила Солонченко, заявив, что благоустройство набережной на этом не остановится и в планах — установка спортивных тренажеров, оборудование спортивных площадок.

«Мы хотим сделать это место удобным не только для туристов, но и для жителей города. Многие нижегородцы бегают здесь утром и вечером, и мы хотим, чтобы им тоже было удобно. Мы обращаемся ко всем горожанам и представителям бизнеса: в наших руках сделать так, чтобы город был комфортнее и красивее, давайте вместе делать это», — подчеркнула Елизавета Солонченко.