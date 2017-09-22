Узбекистанец заплатит штраф в 7 тысяч руб. за оскорбление полицейского

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 сен, — Sputnik. Узбекистанец заплатит штраф в семь тысяч рублей за оскорбление полицейского, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

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В мае текущего года нарушитель отдыхал в состоянии сильного алкогольного опьянения в кафе на Курском вокзале города Москвы. Тогда сотрудник транспортной полиции попросил мигранта предъявить документы и проследовать в дежурную часть Линейного подразделения полиции для составления протокола об административном правонарушении.

«В ответ на законные требования представителя власти злоумышленник из мести за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей с целью публичного унижения чести, профессионального и человеческого достоинства в присутствии посторонних публично высказал оскорбления в адрес полицейского в грубой нецензурной форме», — говорится в сообщении.

Суд назначил наказание 35-летнему иностранцу по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).