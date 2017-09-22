В центре Ростова ограничат движение из-за забега

Так, машины не проедут по пл. Театральной с 00:00 до 16:00. Движение ограничат также с 06:00 до 16:00 по маршруту: Театральная площадь — ул. Большая Садовая — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ул. Левобережная — ул. Чемордачка — ул. Левобережная — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский — ул. Большая Садовая — Театральная площадь — ул. Советская — пл. Карла Маркса — ул. Советская — Театральная площадь.