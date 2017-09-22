Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров предъявил США три пункта подозрений
Уборка продлевает жизнь
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: Мария Максакова возмущена решением бывшего мужа
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Политолог: с иском за полеты над Крымом Киев попал впросак
Андерсон обнажилась для обложки вместе с Полуниным
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8В Москве открыли памятник Калашникову
16:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области учителя математики и русского языка сдадут экзамен на профпригодность

В ближайшие дни преподаватели двух обязательных для государственной итоговой аттестации предметов будут сами проходить тестирование. Учительский экзамен предстоит сдать педагогам 43 школ Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Регион в числе 13 субъектов Российской федерации участвует в апробации модели уровневой оценки компетенции педагогов. В реализации федерального проекта, разработанного и представленного в начале июля в Сочи на Межрегиональной конференции по оценке качества образования «Развитие единой системы оценки качества образования — опыт и перспективы» специалистами РГПУ им. А. И. Герцена, задействованы более 4,5 тысяч учителей русского языка и математики из Республики Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Татарстана, Хабаровского края, Ленинградской, Курганской, Томской, Московской, Ярославской и Рязанской областей. Им предстоит проверить на себе новые механизмы аттестационной процедуры, которая может стать одним из элементов национальной системы профессионального роста учителей, созданием которой по поручению главы государства в настоящее время занимается Министерство образования и науки РФ.

— У каждого события есть предыстория: в декабре 2015 года на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования президент страны Владимир Путин дал задание Правительству разработать национальную систему учительского роста, — сообщила на состоявшейся сегодня, 22 сентября 2017 года, пресс-конференции представителям региональных СМИ первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Кочергина. — Поручено это было Министерству образования. Потому что во время реформ нужно говорить и о реформах для учителей. Каждые пять лет у нас новое поколение, которое с компьютером даже уже не на «ты», а еще ближе — информационная компетентность детей зачастую выше, чем у педагогов.

Одним из достоинством новой модели оценки компетенции учителей сами педагоги называют ее опору на современные технологические возможности: доступность интернет-сервисов, хранение информации на электронных носителях, трансляция открытых уроков для большего числа экспертов и коллег.

— Все новое — хорошо забытое старое. Если шесть лет назад, когда я сдавал на первую категорию, давал открытые уроки, на которых сидели эксперты, то в новой модели просто происходит съемка. В прошлом году, когда высшую категорию получал, было необходимо собрать информацию о себе в виде папки, то есть на бумажных носителях. Это минус, который государство пытается убрать, чтобы все было в электронном виде. И новая аттестация помогает: у каждого учителя есть свой компьютер дома — он в любое время получить доступ, — поделился впечатлениями с журналистами один из участник проекта, учитель математики МОУ СОШ № 92 Красноктябрьского района города Волгограда Николай Милованов.

В Волгоградской области, как и в других пилотных регионах, модель уровневой оценки компетенций проверяют на себе не все учителя математики и русского языка. Апробируют предложенную процедуру аттестации только педагоги 43 школ.

— Когда решали, будет ли Волгоградская область принимать участие в апробации или нет, председатель комитета Лариса Савина отметила, что у нас много инновационных площадок. Из 787 школ были выбраны 43 общеобразовательных учреждения Волгограда, Волжского, Новониколаевского, Жирновского и других районов. Это те инновационные площадки, которые работают над повышением качества образования.

В начале сентября учителя математики и русского языка прошли этап анкетирования, сообщив в опроснике информацию об опыте работы, квалификации, профессиональных обязанностях и достижениях. Также педагоги представили общественности видеотрансляции или видеозаписи своих уроков. 25 сентября 2017 года в 13 специальных пунктах они будут сдавать экзамен. На выполнение 10 тестовых заданий по предмету и 3 по методике его преподавания отводится 4 часа, по два на каждый блок.

— Тестирование включает три уровня — знания предмета, методики его преподавания и психолого-педагогических подходов. На 13 пунктах сдачи экзамена, как на ЕГЭ, у педагогов будут свои КИМы. Потом начнется экспертиза, — рассказала директор ГАУ ДПО ВГАПО «Центр аттестации педагогических работников» Елена Попова.

Первую часть теста, как и в ЕГЭ, будет оцениваться автоматически. Вторую проверят эксперты. Как пояснила Елена Попова, для объективности эксперимента сделают это не местные специалисты, а их волгоградские коллеги проанализируют диагностические работы учителей из других регионов.

Тестируемый может продемонстрировать один из трех уровней диагностируемых компетенций: первый, если умеет решать задачи, связанные со знанием предмета и методикой преподавания предмета в рамках программы (программ) и может привести примеры из реального педагогического опыта, второй — решает задачи, связанные со знанием предмета и методикой преподавания предмета, в рамках программы (программ) в измененной ситуации и способен привести соответствующие примеры из реальной практики, третий — когда учитель решает задачи, связанные со знанием предмета и методикой преподавания предмета в рамках программы (программ) в ситуации неопределенности условий задачи и готов привести соответствующие примеры из реальной практики.

Отметим, что апробация модели уровневой оценки компетенций направлена на отработку механизмов оценки с целью создание системы профессионального учительского роста. По мнению специалистов, результаты эксперимента могут повлиять на процедуру присвоения педагогических квалификаций.

— Аттестационная процедура определяется нормативами федерального законодательства. Апробируемая в настоящее время модель — это разговор о том, в какую сторону можно изменить имеющиеся механизмы, — подчеркнула в беседе с журналистами Елена Попова.

Результаты, которые покажут учителя, проанализируют. Личные достижения или промахи разглашаться не будут. Как заявил на днях глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, участие в тестировании — возможность учителей провести самоанализ, чтобы увидеть свои сильные и слабые стороны. При обсуждении инструментов новой аттестационной модели и с целью выстраивания работы по развитию системы образования будут использоваться обезличенные данные.

Впрочем, педагоги уверены в своих силах.

— Учителям математики и русского языка нашей школы и других школ района, участвующих в апробации, это не является чем-то сложным, потому что вопроса давать или не давать открытый урок учителю, если нет проблем с методикой и знанием психологии, не должно возникать. По поводу профессиональных задач — времени достаточно дается, то есть педагог тоже может справиться. Анкетирование — это личная информация о себе, ничего сложного в нем нет. А дальнейшее — контроль знаний. Так как мы все специалисты, должны с этим справиться, — заверил Николай Милованов.

Стоит отметить, что для апробации модели пилотным регионам было достаточно представить 9 видеороликов, но учителя Волгоградской области план по открытым урокам перевыполнили более чем в два раза.

— Это активная позиция наших педагогов, — подчеркнула Елена Попова.

Замглавы областного комитета образования и науки Лариса Кочергина поблагодарила всех участников проекта за решение стать педагогическим авангардом и поздравила коллег с приближающимся профессиональным праздником.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В эти выходные в Гумраке и поселке Максима Горького отключений воды не будет
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Родченков: У российских спортсменов нет выбора, кроме обмана
В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Названы претенденты на звание лучшего игрока 2017 года Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь