В Волгоградской области учителя математики и русского языка сдадут экзамен на профпригодность

Источник: РИАЦ

Регион в числе 13 субъектов Российской федерации участвует в апробации модели уровневой оценки компетенции педагогов. В реализации федерального проекта, разработанного и представленного в начале июля в Сочи на Межрегиональной конференции по оценке качества образования «Развитие единой системы оценки качества образования — опыт и перспективы» специалистами РГПУ им. А. И. Герцена, задействованы более 4,5 тысяч учителей русского языка и математики из Республики Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Татарстана, Хабаровского края, Ленинградской, Курганской, Томской, Московской, Ярославской и Рязанской областей. Им предстоит проверить на себе новые механизмы аттестационной процедуры, которая может стать одним из элементов национальной системы профессионального роста учителей, созданием которой по поручению главы государства в настоящее время занимается Министерство образования и науки РФ.

— У каждого события есть предыстория: в декабре 2015 года на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования президент страны Владимир Путин дал задание Правительству разработать национальную систему учительского роста, — сообщила на состоявшейся сегодня, 22 сентября 2017 года, пресс-конференции представителям региональных СМИ первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Кочергина. — Поручено это было Министерству образования. Потому что во время реформ нужно говорить и о реформах для учителей. Каждые пять лет у нас новое поколение, которое с компьютером даже уже не на «ты», а еще ближе — информационная компетентность детей зачастую выше, чем у педагогов.

Одним из достоинством новой модели оценки компетенции учителей сами педагоги называют ее опору на современные технологические возможности: доступность интернет-сервисов, хранение информации на электронных носителях, трансляция открытых уроков для большего числа экспертов и коллег.

— Все новое — хорошо забытое старое. Если шесть лет назад, когда я сдавал на первую категорию, давал открытые уроки, на которых сидели эксперты, то в новой модели просто происходит съемка. В прошлом году, когда высшую категорию получал, было необходимо собрать информацию о себе в виде папки, то есть на бумажных носителях. Это минус, который государство пытается убрать, чтобы все было в электронном виде. И новая аттестация помогает: у каждого учителя есть свой компьютер дома — он в любое время получить доступ, — поделился впечатлениями с журналистами один из участник проекта, учитель математики МОУ СОШ № 92 Красноктябрьского района города Волгограда Николай Милованов.

В Волгоградской области, как и в других пилотных регионах, модель уровневой оценки компетенций проверяют на себе не все учителя математики и русского языка. Апробируют предложенную процедуру аттестации только педагоги 43 школ.

— Когда решали, будет ли Волгоградская область принимать участие в апробации или нет, председатель комитета Лариса Савина отметила, что у нас много инновационных площадок. Из 787 школ были выбраны 43 общеобразовательных учреждения Волгограда, Волжского, Новониколаевского, Жирновского и других районов. Это те инновационные площадки, которые работают над повышением качества образования.

В начале сентября учителя математики и русского языка прошли этап анкетирования, сообщив в опроснике информацию об опыте работы, квалификации, профессиональных обязанностях и достижениях. Также педагоги представили общественности видеотрансляции или видеозаписи своих уроков. 25 сентября 2017 года в 13 специальных пунктах они будут сдавать экзамен. На выполнение 10 тестовых заданий по предмету и 3 по методике его преподавания отводится 4 часа, по два на каждый блок.

— Тестирование включает три уровня — знания предмета, методики его преподавания и психолого-педагогических подходов. На 13 пунктах сдачи экзамена, как на ЕГЭ, у педагогов будут свои КИМы. Потом начнется экспертиза, — рассказала директор ГАУ ДПО ВГАПО «Центр аттестации педагогических работников» Елена Попова.

Первую часть теста, как и в ЕГЭ, будет оцениваться автоматически. Вторую проверят эксперты. Как пояснила Елена Попова, для объективности эксперимента сделают это не местные специалисты, а их волгоградские коллеги проанализируют диагностические работы учителей из других регионов.

Тестируемый может продемонстрировать один из трех уровней диагностируемых компетенций: первый, если умеет решать задачи, связанные со знанием предмета и методикой преподавания предмета в рамках программы (программ) и может привести примеры из реального педагогического опыта, второй — решает задачи, связанные со знанием предмета и методикой преподавания предмета, в рамках программы (программ) в измененной ситуации и способен привести соответствующие примеры из реальной практики, третий — когда учитель решает задачи, связанные со знанием предмета и методикой преподавания предмета в рамках программы (программ) в ситуации неопределенности условий задачи и готов привести соответствующие примеры из реальной практики.

Отметим, что апробация модели уровневой оценки компетенций направлена на отработку механизмов оценки с целью создание системы профессионального учительского роста. По мнению специалистов, результаты эксперимента могут повлиять на процедуру присвоения педагогических квалификаций.

— Аттестационная процедура определяется нормативами федерального законодательства. Апробируемая в настоящее время модель — это разговор о том, в какую сторону можно изменить имеющиеся механизмы, — подчеркнула в беседе с журналистами Елена Попова.

Результаты, которые покажут учителя, проанализируют. Личные достижения или промахи разглашаться не будут. Как заявил на днях глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, участие в тестировании — возможность учителей провести самоанализ, чтобы увидеть свои сильные и слабые стороны. При обсуждении инструментов новой аттестационной модели и с целью выстраивания работы по развитию системы образования будут использоваться обезличенные данные.

Впрочем, педагоги уверены в своих силах.

— Учителям математики и русского языка нашей школы и других школ района, участвующих в апробации, это не является чем-то сложным, потому что вопроса давать или не давать открытый урок учителю, если нет проблем с методикой и знанием психологии, не должно возникать. По поводу профессиональных задач — времени достаточно дается, то есть педагог тоже может справиться. Анкетирование — это личная информация о себе, ничего сложного в нем нет. А дальнейшее — контроль знаний. Так как мы все специалисты, должны с этим справиться, — заверил Николай Милованов.

Стоит отметить, что для апробации модели пилотным регионам было достаточно представить 9 видеороликов, но учителя Волгоградской области план по открытым урокам перевыполнили более чем в два раза.

— Это активная позиция наших педагогов, — подчеркнула Елена Попова.