На Урал идут заморозки
Синоптики выступили с обращением к жителям УрФО. В эти выходные в регионе ожидаются заморозки.
Синоптики выступили с обращением к жителям УрФО. В эти выходные в регионе ожидаются заморозки.
Как сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре, в ночные часы с 23 по 25 сентября в Свердловской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов Цельсия.
«Сейчас на Европейскую часть России опускается обширный антициклон. По его восточной периферии, которая коснется Уральского региона, с арктического побережья будут скатываться порции холодного влажного воздуха. Поэтому в ближайшие