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16:09 (мск), источник: Nakanune.ru

На Урал идут заморозки

Синоптики выступили с обращением к жителям УрФО. В эти выходные в регионе ожидаются заморозки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Как сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре, в ночные часы с 23 по 25 сентября в Свердловской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов Цельсия.

«Сейчас на Европейскую часть России опускается обширный антициклон. По его восточной периферии, которая коснется Уральского региона, с арктического побережья будут скатываться порции холодного влажного воздуха. Поэтому в ближайшие пять-семь суток сухая погода может чередоваться с кратковременными осадками — небольшим дождем с мокрым снегом — при низкой температуре: ночью до трех градусов ниже ноля, на следующей неделе до пяти градусов ниже ноля, днем от четырех до 12 градусов тепла», — говорится в сообщении ведомства.

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