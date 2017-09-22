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17:30 (мск), источник: Publika.md

Назван эффективный способ снизить риск преждевременной смерти

Всего полчаса физической активности в день способны снизить риск преждевременной смерти на треть, причем для этого не обязательно ходить в спортивный клуб или заниматься спортом вообще.

Источник: Publika.md

Такой вывод содержится в последнем исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале The Lancet.

В рамках подготовки доклада ученые изучали активность 131 тыс. человек из 17 стран мира в течение семи лет, с 2003 по 2010 годы, и ее влияние на здоровье. Они пришли к заключению, что для того, чтобы прожить дольше, нет разницы, бегает ли человек по утрам или, например, просто ходит до метро пешком или активно убирается по дому. Главное — регулярно увеличивать частоту пульса, что поможет снизить риск сердечных или иных заболеваний.

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«Отлично, если человек посещает спортзал, но для этого нужно иметь много времени. Если мы можем ходить пешком до работы или гулять в обеденный перерыв, это тоже поможет», — цитирует газета руководителя исследования, Скотта Лира из канадского Университета Саймона Фрейзера.

Ученые установили, что риск преждевременной смерти у людей, которые активны более двух с половиной часов в неделю, на 28% меньше, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни. Их доля увеличивается до 31% в богатых странах.

Еще лучше обстоят дела у людей, которые активны более двенадцати с половиной часов в неделю. Их шансы прожить дольше вырастают на 36%. Свыше 20 часов недельной нагрузки уже не приносят дополнительных преимуществ, пишет ТАСС.

По оценкам команды Скотта Лира, ежедневная активность смогла бы помочь избежать каждую двенадцатую скоропостижную кончину в мире.

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