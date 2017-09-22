25 сентября в ряде домов Казани не будет света

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Краснодонская, 124−182, 135−189, ул. Смоленская, 82−102, ул. Собинова. С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жильцы домов по адресам: ул. Беломорская, 169, 190−210, ул. Бестужева, 1−29, 30−62, ул. Зелинского, 1−19, 2−20, 21−64, 22−72, ул. Котовского, 1−45, 2−20, ул.1-я Муромская, 24−68, 35−67, ул. Пестеля, 44, 46, ул. Петлякова, 1−21, 2−22, 23−67, 24−68, ул. Пятигорская, 28−38, 40−50, 63−81, ул. Рижская, 7−17, 2−18, ул. Серафимовича, 1−19, 2−20, 21−65, 22−62. Кроме того, с 8.00 до 17.00 свет отключат в поселке Сухая река по улицам: 2-я Большая, Вересаева, Верхоянская, Колхозная, Луговая, Односторонняя-Луговая, Пихтовая, Песочная, Поперечно-Луговая.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресу: ул. Дзержинского, 5.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Московском районе по адресу: ул. Ш. Усманова, 7, 9.

С 8.00 до 18.00 без света останутся жильцы Ново-Савиновского района по адресам: ул. Гаврилова, 2, 4, пр. Ямашева, 112.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по улицам: Бригадная, Бригадная 2-я, Оренбургский проезд, Оренбургский тракт, СНТ «Березовая роща», СНТ «Дружба», СНТ «Дорожник», а также по адресам: ул. Ново-Давликеевская, 2, ул. Ферма-2, 10, 44, 49, 50, 71, 74, 75, 77, 85−1, 85−2, 85−3, ул. Фермское шоссе, 11а, 39, 50. Кроме того, в это же время свет отключат в поселке Салмачи по улицам: Зеленая, Зеленая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, ул. Тигез, 2, Центральная, переулок Укромный.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в поселке Царицынский бугор Советского района по улицам: ул. Алмагач, ул. Энже, СНТ «Зеленый сад» частично, а также в поселке Большие Клыки по адресам: ул. Октябрьская, 2−64.

Отключение также коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Ново-Савиновского районов Казани.