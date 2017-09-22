На Кубань в выходные придут дожди. В Краснодар на день города — тоже

По данным краевого гидрометцентра, 23 сентября в Краснодаре утром и днем пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 16−18 °C, днем — 25−27 °C. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Кратковременный дождь и гроза пройдет и по всему краю: осадки ожидаются утром и днем 23 сентября. Температура воздуха ночью 14−19 °C, местами в предгорьях 9−14°C; днем 22−27°C. На Черноморском побережье тоже дожди, температура воздуха ночью 16−21°C; днем 20−25°C, по югу до 28 °C.