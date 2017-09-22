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16:49 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубань в выходные придут дожди. В Краснодар на день города — тоже

В Краснодарском крае в выходные 23 и 24 сентября ожидаются дожди и похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ЮГА.ру

По данным краевого гидрометцентра, 23 сентября в Краснодаре утром и днем пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 16−18 °C, днем — 25−27 °C. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Кратковременный дождь и гроза пройдет и по всему краю: осадки ожидаются утром и днем 23 сентября. Температура воздуха ночью 14−19 °C, местами в предгорьях 9−14°C; днем 22−27°C. На Черноморском побережье тоже дожди, температура воздуха ночью 16−21°C; днем 20−25°C, по югу до 28 °C.

В воскресенье, 24 сентября местами по краю тоже ожидаются кратковременные дожди, вечером гроза. Температура воздуха ночью 12−17°C, днем 21−26°C. На Черноморском побережье температура ночью 12−17°C, днем 22−27°C.

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