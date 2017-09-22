В Крыму на 4 дня объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду.
Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду.
В Крыму с 25 по 28 сентября объявили штормовое предупреждение. Керченская паромная переправа может приостановить работу.
— С 25 по 28 сентября прогнозируется ухудшение метеоусловий — скорость ветра может усиливаться до 20−25 метров в секунду, — сообщает ООО «Морская дирекция». — Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, что повлечет увеличение времени ожидания перевозки.
— Вероятна полная остановка движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на период от 6 часов и более, вплоть до 1−2 суток, — предупредили диспетчеры.
КОНКРЕТНО.
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