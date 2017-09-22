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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму на 4 дня объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду.

Источник: AP 2017

В Крыму с 25 по 28 сентября объявили штормовое предупреждение. Керченская паромная переправа может приостановить работу.

— С 25 по 28 сентября прогнозируется ухудшение метеоусловий — скорость ветра может усиливаться до 20−25 метров в секунду, — сообщает ООО «Морская дирекция». — Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, что повлечет увеличение времени ожидания перевозки.

Из-за шторма переправа может встать как на несколько часов, так и на несколько дней.

— Вероятна полная остановка движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на период от 6 часов и более, вплоть до 1−2 суток, — предупредили диспетчеры.

КОНКРЕТНО.

За изменениями в работе переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция» и по телефону горячей линии 8−989−299−42−60.

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