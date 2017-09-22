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16:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на час перекроют проезд по участку улицы Ломоносова

Мера связана со спилом аварийного дерева.

Источник: РИА "Воронеж"

Движение автомобилей по участку улицы Ломоносова — от улицы Дарвина до улицы Морозова — перекроют из-за спила аварийного дерева ранним утром воскресенья, 24 сентября. Ограничение будет действовать с 5:00 до 6:00, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

Сотрудники управления экологии нашли в городе 3,2 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. Инвентаризация зеленых насаждений прошла на 51 магистральной улице Воронежа с июня по сентябрь 2017 года. Экологи насчитали 40,6 тыс. деревьев 76 видов. Большинство деревьев находятся в удовлетворительном состоянии.

Учет продолжится и в 2018 году. До конца 2019 года инвентаризация пройдет на 118 воронежских улицах. Пересчитанные и пронумерованные деревья с указанием состояния и рекомендаций по уходу нанесут на бумажные и координатные карты города.

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