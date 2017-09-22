В Воронеже на час перекроют проезд по участку улицы Ломоносова
Мера связана со спилом аварийного дерева.
Мера связана со спилом аварийного дерева.
Движение автомобилей по участку улицы Ломоносова — от улицы Дарвина до улицы Морозова — перекроют
Сотрудники управления экологии нашли в городе 3,2 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. Инвентаризация зеленых насаждений прошла на 51 магистральной улице Воронежа с июня по сентябрь 2017 года. Экологи насчитали 40,6 тыс. деревьев 76 видов. Большинство деревьев находятся в удовлетворительном состоянии.
Учет продолжится и в 2018 году. До конца 2019 года инвентаризация пройдет на 118 воронежских улицах. Пересчитанные и пронумерованные деревья с указанием состояния и рекомендаций по уходу нанесут на бумажные и координатные карты города.