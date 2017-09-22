В понедельник Керченская переправа может остановить работу из-за ветра

В эти дни синоптики прогнозируют усиление ветра до 20−25 м/с. «Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, что повлечет увеличение времени ожидания перевозки. Вероятной является и полная остановка движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на период от 6 часов и вплоть до 1−2 суток», — предупреждает оператор.