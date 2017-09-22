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16:42 (мск), источник: РИА Крым

В понедельник Керченская переправа может остановить работу из-за ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости (Крым). В период с 25 по 28 сентября Керченская паромная переправа может приостановить работу в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

В эти дни синоптики прогнозируют усиление ветра до 20−25 м/с. «Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, что повлечет увеличение времени ожидания перевозки. Вероятной является и полная остановка движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на период от 6 часов и вплоть до 1−2 суток», — предупреждает оператор.

Во избежание негативных последствий в «Морской дирекции» попросили учитывать эту информацию при планировании поездок через переправу.

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