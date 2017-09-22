Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров предъявил США три пункта подозрений
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Мария Максакова возмущена решением бывшего мужа
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Политолог: с иском за полеты над Крымом Киев попал впросак
Андерсон обнажилась для обложки вместе с Полуниным
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8В Москве открыли памятник Калашникову
17:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградских поселках Гумрак и Максима Горького не будут отключать воду

Коммунальщики заявили, что передумали отключать холодную воду в поселках Гумрак и Максима Горького в Дзержинском и Советском районах Волгограда 22 и 23 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», воду должны были отключить из-за проведения плановых ремонтных работ, однако, из-за сохраняющейся высокой пожароопасности решили перенести их. «Мы не можем рисковать безопасностью волгоградцев. Запланированные работы пройдут позднее в благоприятных погодных условиях», — отметили в компании.

Добавим, что о примерных новых датах отключения воды в поселках пока не сообщается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Революционный тверк. Номер школьницы произвёл фурор в шоу «Танцы на ТНТ»
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Родченков: У российских спортсменов нет выбора, кроме обмана
В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Названы претенденты на звание лучшего игрока 2017 года Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь