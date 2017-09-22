В волгоградских поселках Гумрак и Максима Горького не будут отключать воду
Коммунальщики заявили, что передумали отключать холодную воду в поселках Гумрак и Максима Горького в Дзержинском и Советском районах Волгограда 22 и 23 сентября.
Коммунальщики заявили, что передумали отключать холодную воду в поселках Гумрак и Максима Горького в Дзержинском и Советском районах Волгограда 22 и 23 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», воду должны были отключить
Добавим, что о примерных новых датах отключения воды в поселках пока не сообщается.