В волгоградских поселках Гумрак и Максима Горького не будут отключать воду

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», воду должны были отключить из-за проведения плановых ремонтных работ, однако, из-за сохраняющейся высокой пожароопасности решили перенести их. «Мы не можем рисковать безопасностью волгоградцев. Запланированные работы пройдут позднее в благоприятных погодных условиях», — отметили в компании.