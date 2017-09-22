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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Россельхознадзор сообщил о стойком очаге АЧС под Нижним Новгородом

Россельхознадзор обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в кормушках для диких животных на территории охотхозяйства в Нижегородской области в восьми образцах, что свидетельствует о формировании стойкого природного очага в дикой природе, сообщает ведомство в пятницу.

Источник: AP 2017

По данным ведомства, на текущий момент зафиксировано шесть инфицированных объектов на территории этой области. На этом фоне было принято решение об организации мониторинга охотхозяйств с целью выявления трупов диких кабанов и снижении численности кабана на территории Нижегородской области с целью разрыва эпизоотической цепи.

«В целях определения масштабов распространения АЧС в дикой фауне были отобраны пробы смывов на территориях охотхозяйств Нижегородской области. По результатам проведенных… лабораторных исследований проб смывов, отобранных с площадок для разделки туш, в кормушках для подкормки диких животных на территории охотхозяйства “Природа” Семеновского района геном ДНК вируса АЧС выявлен в восьми образцах, что свидетельствует о формировании стойкого природного очага в дикой природе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, генетический материал вируса АЧС был выделен 21 сентября при проведении лабораторных исследований проб патологического материала от павшего кабана (102 квартал Ковернинского лесничества Ковернинского муниципального района) и 3 павших кабанов (33 квартал Семеновского лесхоза ГО Семеновский).

На территории Нижегородской области последние вспышки АЧС зарегистрированы в 2017 году в Богородском, Павловском муниципальных районах, ГО Семеновский, напомнили в Россельхознадзоре.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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