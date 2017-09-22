Федерация футбола Узбекистана отстранила судью Рустама Бобомуродова

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Работу рефери Рустама Бобомуродова разобрали на заседании Комитета судей и инспекторов, состоявшемся по поручению президента Федерации футбола Узбекистана Умида Ахмаджанова, сообщает Федерация футбола Узбекистана.

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Вопросы у руководства федерации вызвало судейство Бобомуродова во время матча 21-го тура Высшей лиги между командами «Бухара» и «Динамо», который состоялся 16 сентября в Бухаре. По мнению болельщиков, рефери должен был назначить пенальти в ворота «Бухары», поскольку в один из моментов матча мяч оказался в руках у игрока этой команды.

Комитет проанализировал работу судьи во время матча, оценив ее в 4 балла, что соответствует неудовлетворительной оценке. Единогласным решением, основанном на «Дисциплинарном кодексе судей», Рустам Бобомуродов отстранен от судейской деятельности.