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16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Йода появился вместе с саудовским королем на одной из картинок учебника

В учебниках для старшеклассников появилась фотография короля Фейсала ибн Абдул-Азиз Аль Сауда вместе с одним из главных героем фильма «Звездные войны», мудрейшем джедаем своего времени Йодой. Об этом сообщает The New York Times.

Картинка была посвящена ООН, в частности, на ней было изображен принц Фейсал, в тот момент занимавший пост министра иностранных дел, подписывающий в Сан-Франциско Устав ООН в 1945 году. Справа от него стоял персонаж культового фильма.

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Король Фейсала ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавлял Саудовскую Аравию в течение 11 лет. При нем было отменено рабство, приобрело популярность образование и в королевстве появилось телевидение.

Почему рядом с ним изобразили джедая, понятия не имеет даже автор картинки. Он рассказал, что все остальные черно-белые изображения были слишком скучными, тогда ему и пришла идея подрисовать Йоду.

Автор добавил, что между саудовским монархом и джедаем есть общие черты: как и король, Йода известен своей мудростью и популярен внутри Саудовской Аравии.

Впоследствии министр образования королевства извинился за «непреднамеренную ошибку» и заявил, что эти учебники заменят на новые. При этом, по словам самого автора, он получил множество позитивных сообщений от фанатов Фейсала и Йоды. «Я вовсе не хотел обидеть короля», — отметил он.

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