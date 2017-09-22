Йода появился вместе с саудовским королем на одной из картинок учебника
В учебниках для старшеклассников появилась фотография короля Фейсала ибн
В учебниках для старшеклассников появилась фотография короля Фейсала ибн
Картинка была посвящена ООН, в частности, на ней было изображен принц Фейсал, в тот момент занимавший пост министра иностранных дел, подписывающий в
Король Фейсала ибн
Почему рядом с ним изобразили джедая, понятия не имеет даже автор картинки. Он рассказал, что все остальные
Автор добавил, что между саудовским монархом и джедаем есть общие черты: как и король, Йода известен своей мудростью и популярен внутри Саудовской Аравии.
Впоследствии министр образования королевства извинился за «непреднамеренную ошибку» и заявил, что эти учебники заменят на новые. При этом, по словам самого автора, он получил множество позитивных сообщений от фанатов Фейсала и Йоды. «Я вовсе не хотел обидеть короля», — отметил он.