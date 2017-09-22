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18:29 (мск), источник: Pro Город Самара

Проект строительства магистрали Центральная одобрен научно-техническим советом Росавтодора

Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 22 сентября, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Иванович Пивкин представил на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства проект строительства проспекта Карла Маркса в Самаре.

Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора и рекомендован для дальнейшей проработки.

Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.

Значимость этой магистрали, строительства которой в Самаре ждут уже много лет, Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, выступая с посланием депутатам Самарской Губернской Думы и жителям области в конце прошлого года: «Эта магистраль имеет особое значение. И надо ее сделать потом с выходом на Самарское Заречье, и к Фрунзенскому мосту, чтобы мы добавили мобильности жителям Самарской области, создали условия для использования любого вида транспорта».

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