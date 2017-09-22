Проект строительства магистрали Центральная одобрен научно-техническим советом Росавтодора

Значимость этой магистрали, строительства которой в Самаре ждут уже много лет, Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, выступая с посланием депутатам Самарской Губернской Думы и жителям области в конце прошлого года: «Эта магистраль имеет особое значение. И надо ее сделать потом с выходом на Самарское Заречье, и к Фрунзенскому мосту, чтобы мы добавили мобильности жителям Самарской области, создали условия для использования любого вида транспорта».