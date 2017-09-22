Проект строительства магистрали Центральная одобрен научно-техническим советом Росавтодора
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров.
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров.
Сегодня, 22 сентября, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Иванович Пивкин представил на заседании
Проект получил одобрение
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.
Значимость этой магистрали, строительства которой в Самаре ждут уже много лет, Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, выступая с посланием депутатам Самарской Губернской Думы и жителям области в конце прошлого года: «Эта магистраль имеет особое значение. И надо ее сделать потом с выходом на Самарское Заречье, и к Фрунзенскому мосту, чтобы мы добавили мобильности жителям Самарской области, создали условия для использования любого вида транспорта».