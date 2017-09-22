Чемпионат России по рогейну пройдёт в Богородском районе Нижегородской области 23—24 сентября

Согласно информации, рогейнеры со всей страны поборются в 24-ти часовом соревновании за золотые медали чемпионата, а любители ориентирования, велотуров и другие искатели приключений попробуют свои силы в более коротких гонках на четыре, восемь и десять часов в рамках «Осени Поволжья 2017».

К участию в чемпионате России по рогейну допускаются команды, в состав которых входит от двух до пяти человек в возрасте от 16 лет. К участию в восьмичасовом формате «Нижегородский рогейн» допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет. Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше.

Отмечается, что контрольные точки на чемпионате России 2017 разбросаны на территории почти в 200 кв. км., а для победы необходимы не только навыки ориентирования с помощью карты и компаса, но также выносливость, грамотная стратегия и тактика.

Район соревнований представлен разнообразной местностью. С запада на восток район пересекает залесенный склон реки Ока, высота склона около 100 м. К северу от склона располагается пойма Оки, в основном хорошей проходимости, со сложной системой заливных протоков. К югу от склона местность представлена полями со множеством небольших лесных массивов и сильно изрезанной овражистой сетью.

Напомним, что соревнования по спортивному туризму на открытой местности также пройдут 24 сентября в Дзержинске.

СПРАВКА

Роге́йн (англ. rogaine, rogaining) — командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость.

Цель соревнований заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков за посещение контрольных пунктов, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований. Традиционная продолжительность соревнований по рогейну — 24 часа, но проводятся и более короткие соревнования продолжительностью от трёх до 12 часов.