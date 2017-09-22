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17:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Чемпионат России по рогейну пройдёт в Богородском районе Нижегородской области 23—24 сентября

Как сообщают организаторы, 23 сентября в Богородском районе Нижегородской области стартует чемпионат России по рогейну и традиционному рогейну «Осень Поволжья 2017».

Согласно информации, рогейнеры со всей страны поборются в 24-ти часовом соревновании за золотые медали чемпионата, а любители ориентирования, велотуров и другие искатели приключений попробуют свои силы в более коротких гонках на четыре, восемь и десять часов в рамках «Осени Поволжья 2017».

К участию в чемпионате России по рогейну допускаются команды, в состав которых входит от двух до пяти человек в возрасте от 16 лет. К участию в восьмичасовом формате «Нижегородский рогейн» допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет. Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше.

Отмечается, что контрольные точки на чемпионате России 2017 разбросаны на территории почти в 200 кв. км., а для победы необходимы не только навыки ориентирования с помощью карты и компаса, но также выносливость, грамотная стратегия и тактика.

Район соревнований представлен разнообразной местностью. С запада на восток район пересекает залесенный склон реки Ока, высота склона около 100 м. К северу от склона располагается пойма Оки, в основном хорошей проходимости, со сложной системой заливных протоков. К югу от склона местность представлена полями со множеством небольших лесных массивов и сильно изрезанной овражистой сетью.

Напомним, что соревнования по спортивному туризму на открытой местности также пройдут 24 сентября в Дзержинске.

СПРАВКА

Роге́йн (англ. rogaine, rogaining) — командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость.

Цель соревнований заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков за посещение контрольных пунктов, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований. Традиционная продолжительность соревнований по рогейну — 24 часа, но проводятся и более короткие соревнования продолжительностью от трёх до 12 часов.

Концепция рогейна, как вида спорта, возникла в Австралии и ведёт своё происхождение от первого 24-х часового мероприятия в 1972 году, и первых соревнований по рогейну в 1976 году. Международная федерация рогейна образована 16 июня 1989 года и о состоянию на 2017 год в её состав входят 10 стран. Федерация рогейна России имеет региональные отделения в 45 субъектах страны.

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