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17:40 (мск), источник: Клопс.ru

Движение на участке Ленинского проспекта ограничат из-за ремонта

В понедельник, 25 сентября, в Калининграде ограничат движение транспорта на участке Ленинского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Клопс.ru

Причиной стали работы по устранению аварийного провала на проезжей части по Ленпроспекту в районе дома № 19. Здание находится напротив сквера, где установлен монумент «Мать—Россия».

«Водоканал» начнёт ремонт в 10:00 и намерен завершить его около 17:00. Для этого закроют движение транспорта по одной из полос. Автомобилистов просят построить маршрут с учётом объезда.

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