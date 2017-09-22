Движение на участке Ленинского проспекта ограничат из-за ремонта
В понедельник, 25 сентября, в Калининграде ограничат движение транспорта на участке Ленинского проспекта. Об этом сообщает
В понедельник, 25 сентября, в Калининграде ограничат движение транспорта на участке Ленинского проспекта. Об этом сообщает
Причиной стали работы по устранению аварийного провала на проезжей части по Ленпроспекту в районе дома № 19. Здание находится напротив сквера, где установлен монумент «Мать—Россия».
«Водоканал» начнёт ремонт в 10:00 и намерен завершить его около 17:00. Для этого закроют движение транспорта по одной из полос. Автомобилистов просят построить маршрут с учётом объезда.