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18:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Появились новые учебники по истории Нижегородского края

Нижегородские школьники впервые будут изучать историю родного края не в одном учебном году, а с шестого по десятый класс.

В Нижегородской области созданы новые учебники по истории родного края, сообщает гордума Приволжской столицы.

Их подготовила рабочая группа в составе сотрудников Нижегородского института развития образования (НИРО) д.и.н. В. К. Романовского, к.и.н. Б. Л. Гинзбурга, Э. С. Иткина, а также заведующего Центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ д.и.н. Ф. А. Селезнева.

Нижегородские школьники впервые будут изучать историю родного края не в одном учебном году, а с шестого по десятый класс. Причем в их распоряжении будут новые учебные пособия и хрестоматия. Все они входят в учебно-методический комплект «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней».

В УМК вошли: рабочая программа учебного курса для 6 — 10 классов; учебные пособия для учащихся: 6-х классов (по истории родного края с древнейших времен до конца ХV века); 7-х классов (ХVI — ХVII вв.); 8-х классов (ХVIII в.); 9-х классов (ХIХ — начало ХХ вв.); 10-х классов (ХХ — начало ХХI вв.); хрестоматия для учителя и учащихся; методическое пособие для учителя; контрольно-измерительные материалы по учебному курсу.

Программа учебного курса «История Нижегородского края» хронологически и содержательно совпадает со школьной программой федерального курса «История России». Это позволит изучать прошлое родного края в связи с общим ходом истории страны.

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