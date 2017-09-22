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18:31 (мск), источник: АиФ Самара

С 1 октября меняется расписание электричек Самара-Курумоч и Сызрань-Самара

Несколько электричек будут ходить по новому расписанию.

Источник: Аргументы и факты

По информации Самарской пригородной пассажирской компании с 1 октября 2017 года вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов № 6310/6309 Самара — Курумоч, № 6322/6321 Самара — Курумоч, № 6552 Сызрань — Самара и скорого поезда № 6032/6031 сообщением Аэропорт Курумоч — Самара.

Пригородный поезд № 6310/6309 Самара (отпр.11.21) — Курумоч (приб.12.49) отменяется.

Пригородный поезд № 6322/6321 Самара (отпр.13.09) — Курумоч (приб.14.37) назначается ежедневно.

Пригородный поезд № 6552 Сызрань (отпр.08.35) — Самара (приб.11.04) устанавливается ежедневно до платформы Мирная (приб.11.30).

Скоростной поезд № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отпр.12:19) — Самара (приб.13:37) будет ходить ежедневно по следующему расписанию:

Аэропорт Курумоч -12:28;.

Старо семейкино — 12:55—12:56;.

Водинская — 13:03—13:04;.

Ягодная — 13:11—13:12;.

Средневолжская — 13:21—13:22;.

Пятилетка — 13:30—13:31;.

Стахановская — 13:34—13:35;.

Самара — 13:46.

(время Московское).

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