С 1 октября меняется расписание электричек Самара-Курумоч и Сызрань-Самара
Несколько электричек будут ходить по новому расписанию.
Несколько электричек будут ходить по новому расписанию.
По информации Самарской пригородной пассажирской компании с 1 октября 2017 года вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов № 6310/6309 Самара — Курумоч, № 6322/6321 Самара — Курумоч, № 6552 Сызрань — Самара и скорого поезда № 6032/6031 сообщением Аэропорт Курумоч — Самара.
Пригородный поезд № 6310/6309 Самара (отпр.11.21) — Курумоч (приб.12.49) отменяется.
Пригородный поезд № 6322/6321 Самара (отпр.13.09) — Курумоч (приб.14.37) назначается ежедневно.
Пригородный поезд № 6552 Сызрань (отпр.08.35) — Самара (приб.11.04) устанавливается ежедневно до платформы Мирная (приб.11.30).
Скоростной поезд № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отпр.12:19) — Самара (приб.13:37) будет ходить ежедневно по следующему расписанию:
Аэропорт Курумоч -12:28;.
Старо семейкино —
Водинская —
Ягодная —
Средневолжская —
Пятилетка —
Стахановская —
Самара — 13:46.
(время Московское).