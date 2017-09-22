В Крыму суд приговорил журналиста «Радио Свобода» к 2,5 годам условно

Уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ, в отношении журналиста «Крым. Реалии» (проект «Радио Свобода») Семены было заведено следователем крымского управления ФСБ весной 2016 года. По данным следствия, в своей статье «Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма» Семена призвал реализовать ряд мероприятий в отношении крымчан, которые включали в себя боевые операции. Семена свою вину признать отказался, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы», — зачитала приговор судья Надежда Школьная.
При этом учитывая пенсионный возраст, здоровье и положительные характеристики подсудимого суд назначил наказание условно, с испытательным сроком 3 года. Суд также запретил Семене в течение 3 лет заниматься публичной деятельностью. Адвокат подсудимого заявил, что приговор будет обжалован в Верховном суде Крыма.
«Крым. Реалии» — проект «Радио Свобода», заработал в марте 2014 года. Редакция расположена в Киеве. Редактором является Владимир Притула, который уехал из Крыма после воссоединения полуострова с Россией.