В Крыму суд приговорил журналиста «Радио Свобода» к 2,5 годам условно

Уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ, в отношении журналиста «Крым. Реалии» (проект «Радио Свобода») Семены было заведено следователем крымского управления ФСБ весной 2016 года. По данным следствия, в своей статье «Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма» Семена призвал реализовать ряд мероприятий в отношении крымчан, которые включали в себя боевые операции. Семена свою вину признать отказался, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.