Власти Воронежской области ввели карантин в Эртильском районе

Согласно документам, эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье на улице Шанина. Специалисты запретили проводить в поселке выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их.

Кроме того, региональные власти вновь объявили карантин по бешенству животных в Анне. Эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье на улице Черноземная. Запрет на проведение выставок кошек и собак, а также продажу животных продействует на территории до 21 ноября. В Анне уже объявляли карантин — ограничения ввели на улицах 8 Марта и Юрина в начале сентября.