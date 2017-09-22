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18:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области ввели карантин в Эртильском районе

Региональные власти объявили карантин по бешенству животных в поселке Комсомольское Эртильского района. Соответствующий указ губернатора Воронежской области Алексея Гордеева опубликовали на правовом портале облправительства в пятницу, 22 сентября. Ограничения продлятся до 24 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Согласно документам, эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье на улице Шанина. Специалисты запретили проводить в поселке выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их.

Кроме того, региональные власти вновь объявили карантин по бешенству животных в Анне. Эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье на улице Черноземная. Запрет на проведение выставок кошек и собак, а также продажу животных продействует на территории до 21 ноября. В Анне уже объявляли карантин — ограничения ввели на улицах 8 Марта и Юрина в начале сентября.

В 2017 году карантин по бешенству вводили в Левобережном и Советском районах Воронежа. Ограничения также ввели в селе Дракино Лискинского района и селе Вязноватка Нижднедевицкого района.

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