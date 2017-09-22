Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цукерберг стал участником антироссийской кампании
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: молодая жена Градского впервые рассказала об их сыне
СМИ: Кудрявцева показала фото с мужем в праздник
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Политолог: с иском за полеты над Крымом Киев попал впросак
Андерсон обнажилась для обложки вместе с Полуниным
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
1035 лет назад погибла Грейс Келли
18:34 (мск), источник: Volga News

Основные работы по ремонту ул. Венцека завершат раньше срока

Основные работы по комплексному ремонту ул. Венцека завершатся раньше обозначенного в контракте срока, рассказал замруководителя МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов во время совместного рейда с представителями депутатского корпуса и общественности.

Источник: Volga News

«Работы были начаты в апреле. Контракт двухгодичный, однако подрядчик взял на себя повышенные обязательства и планирует завершить основную часть уже в этом году, чтобы позволить горожанам и гостям города уже сейчас ходить по отремонтированным улицам», — пояснил он.

Халиуллов рассказал, что всего в рамках комплексного ремонта ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Братьев Коростелевых запланированы мероприятия по ремонту проезжей части на площади 24 тыс. кв. м, ремонт тротуаров на площади 10 тыс. кв. м, и ремонт газонов на площади 4 тыс. кв. м, а также мероприятия по нанесению дорожной разметки, замене светофоров и установке пешеходных ограждений. Кроме того, ранее были приведены в порядок инженерные коммуникации. Литым асфальтобетоном ремонтируется рельсовое межпутье. Стоимость контракта — 80 млн рублей.

«Готовность объекта уже более 85%, до 30 октября работы на объекте планируется завершить», — отметил он.

Улицу приводят в порядок по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги».

Традиционно, кроме визуальной и документальной оценки объемов и качества работ проводится отбор кернов (проб). Сегодня были взяты пробы нового асфальтового покрытия тротуара в районе пересечения с ул. Чапаевская, а также нижнего выравнивающего слоя на перекрестке с ул. Галактионовская.

Пробы берутся через каждые 100 метров. Образцам дорожного покрытия присваивается порядковый номер, и после составления акта отбора керны направляются для дальнейших исследований на соответствие параметрам ГОСТов в лабораторию МБУ Самары «Дорожное хозяйство». Результат относительно нынешних проб станет известен в начале следующей недели. Если они не будут соответствовать всем обязательным требованиям, рабочим предстоит переделать участки с дефектами.
Качество работ контролирует как специализированная лаборатория, так и общественники.

«Историческая часть города давно требовала такого масштабного обновления. В преддверии ЧМ-2018 это особенно важно! В течение трех месяцев представители депутатского корпуса совместно с общественниками регулярно выезжали на улицы, охваченные комплексным ремонтом, в том числе и на улицу Венцека. Контроль был организован начиная с работ по фрезерованию. Сегодняшние образцы асфальтобетона визуально достаточно плотные. Окончательные выводы сделают специалисты лаборатории», — пояснил заместитель председателя думы Самары Игорь Рязанов.

Проверки общественников помогли своевременно выявить и исправить ряд недочетов и нарушений.

«Проверки выявили ряд недочетов, которые допустили подрядные организации — в частности, это касалось завышения уровня асфальтового покрытия, что препятствует открыванию дверей в домах старого фонда. Все нарушения, как правило, устраняются. Надеемся, что и уровень асфальта на тротуарах скорректируют », — рассказал управляющий 5 микрорайоном Самарского внутригородского района Александр Журкин.

«Еще в конце августа на пересечении Венцека и Чапаевской не было дорожного покрытия, а ведь здесь находится школа. Мы обратились к подрядчику и нас услышали, уже к началу учебного года все работы были завершены, здесь положили асфальт, установили ограждение и нанесли разметку. Мы очень рады!» — поделилась впечатлениями председатель общественного совета микрорайона «Вознесенский» Виктория Шишкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Росавтодор одобрил проект автомагистрали "Центральная"
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Родченков: У российских спортсменов нет выбора, кроме обмана
В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол
Главные события недели (видео)
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Названы претенденты на звание лучшего игрока 2017 года Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь