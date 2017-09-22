Основные работы по ремонту ул. Венцека завершат раньше срока

Источник: Volga News

«Работы были начаты в апреле. Контракт двухгодичный, однако подрядчик взял на себя повышенные обязательства и планирует завершить основную часть уже в этом году, чтобы позволить горожанам и гостям города уже сейчас ходить по отремонтированным улицам», — пояснил он.

Халиуллов рассказал, что всего в рамках комплексного ремонта ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Братьев Коростелевых запланированы мероприятия по ремонту проезжей части на площади 24 тыс. кв. м, ремонт тротуаров на площади 10 тыс. кв. м, и ремонт газонов на площади 4 тыс. кв. м, а также мероприятия по нанесению дорожной разметки, замене светофоров и установке пешеходных ограждений. Кроме того, ранее были приведены в порядок инженерные коммуникации. Литым асфальтобетоном ремонтируется рельсовое межпутье. Стоимость контракта — 80 млн рублей.

«Готовность объекта уже более 85%, до 30 октября работы на объекте планируется завершить», — отметил он.

Улицу приводят в порядок по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги».

Традиционно, кроме визуальной и документальной оценки объемов и качества работ проводится отбор кернов (проб). Сегодня были взяты пробы нового асфальтового покрытия тротуара в районе пересечения с ул. Чапаевская, а также нижнего выравнивающего слоя на перекрестке с ул. Галактионовская.

Пробы берутся через каждые 100 метров. Образцам дорожного покрытия присваивается порядковый номер, и после составления акта отбора керны направляются для дальнейших исследований на соответствие параметрам ГОСТов в лабораторию МБУ Самары «Дорожное хозяйство». Результат относительно нынешних проб станет известен в начале следующей недели. Если они не будут соответствовать всем обязательным требованиям, рабочим предстоит переделать участки с дефектами.

Качество работ контролирует как специализированная лаборатория, так и общественники.

«Историческая часть города давно требовала такого масштабного обновления. В преддверии ЧМ-2018 это особенно важно! В течение трех месяцев представители депутатского корпуса совместно с общественниками регулярно выезжали на улицы, охваченные комплексным ремонтом, в том числе и на улицу Венцека. Контроль был организован начиная с работ по фрезерованию. Сегодняшние образцы асфальтобетона визуально достаточно плотные. Окончательные выводы сделают специалисты лаборатории», — пояснил заместитель председателя думы Самары Игорь Рязанов.

Проверки общественников помогли своевременно выявить и исправить ряд недочетов и нарушений.

«Проверки выявили ряд недочетов, которые допустили подрядные организации — в частности, это касалось завышения уровня асфальтового покрытия, что препятствует открыванию дверей в домах старого фонда. Все нарушения, как правило, устраняются. Надеемся, что и уровень асфальта на тротуарах скорректируют », — рассказал управляющий 5 микрорайоном Самарского внутригородского района Александр Журкин.