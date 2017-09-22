Заморозки и осадки обещают синоптики 23 сентября в Казахстане

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на субботу, 23 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается 1−6 мороза.

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Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге пыльная буря.

В Астане переменная облачность, ночью возможны осадки. Ночью 1−3 градуса тепла, днём 5−7 градуса тепла.

В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 12−14 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 24−26 градусов.

В Акмолинской области осадки. Местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов ниже нуля. Днём от 4 до 9 градусов тепла.

В Актюбинской области ночью осадки. Местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5−10 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 12−17 градусов.

В Алматинской области временами облачно, днём возможен дождь. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Ночью 9−14 градусов, днём 23−28 градусов тепла.

В Атырауской области пройдут дожди с грозами. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Ночная температура воздуха 11−16 градусов тепла. Температурный фон днём составит 20−25 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области осадки. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Температура воздуха составит 2−7 градусов ночью и до 5−10 градусов тепла днём.

В Жамбылской области облачно. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Температура воздуха составит 7−12 градусов ночью, 21−26 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Ночью 5−10 градусов тепла, днём от 17 до 22 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области осадки. Местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём от 5 до 10.

В Костанайской области переменная облачность, осадков не ожидаетсядожди. Ночью на территории региона ожидается 1−6 градусов по Цельсию, днём 5−10 тепла.

В Кызылординской области солнечно. Ожидается усиление ветра до 15−23 м/с, местами с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 11−16, днём от 23 до 28 тепла.

В Мангыстауской области днём ожидается дождь с грозой. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Ночная температура воздуха 12−17 градусов тепла. Температурный фон днём составит 27−32 градуса по Цельсию.

В Павлодарской области осадки. Возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах туман. Температура воздуха составит 1−6 градусов ниже нуля ночью и от 2 до 7 тепла днём.

В Северо-Казахстанской области осадки. Местами ожидается туман, усиление ветра до 5−20 м/с. Ночью температура воздуха от -1 до -6 градусов, днём от +5 до +10 градусов по Цельсию.