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22:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Шоу с огоньком устроила сегодня возле Национальной библиотеки минская милиция

Сотни зрителей и душевная атмосфера. Грандиозное шоу с задержанием условных преступников, соревнованиями и выставкой спецтехники и вооружения устроила сегодня возле Национальной библиотеки минская милиция.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Столь масштабно ГУВД уже третий год подряд приглашает молодежь связать свое будущее со службой в правоохранительных органах, поступить в милицейские вузы.

Замначальника ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Гречихо признался мне, что подобные акции уже стали традицией:

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— Прежде всего они ориентированы на выпускников школ, средних специальных и высших гражданских учебных заведений. Всех тех, кто желает служить, а мы выберем лучших из лучших. Подобные мероприятия хороши и тем, что молодой человек может больше узнать о получении высшего образования в вузах МВД и о службе, пообщаться с курсантами и сотрудниками подразделений.

Кстати, первым в этом году желающим стал Никита Кусонский, он принес свое заявление в Заводское РУВД. Выпускник училища олимпийского резерва хочет, как и его отец, служить в ГАИ:

— Прекрасно понимаю, что поступить, учиться, а тем более служить будет трудно. Но у меня еще есть год, чтобы подготовиться.

Представители городского управления ГАИ охотно общались с парнями и девушками, показывали персональные видеорегистраторы и прочую технику, которую сегодня используют госавтоинспекторы в работе. Алексей Корецкий, старший инспектор ДПС, рассказал о презентованных на акции легковых авто и мотоциклах, в том числе о недавно появившихся в ГАИ города BMW F800GS. Минский ОМОН представил себя не только показательными выступлениями, но и мощной бронированной милицейской спецтехникой, вооружением и экипировкой.

Что и сказать, народу возле библиотеки собралось действительно много. Кто-то примерял бронежилет и каску сотрудника ОМОНа, кто-то пританцовывал у сцены, где выступали артисты. Кто-то метал дротики, перетягивал канаты, подтягивался. «37, 38!» — дружно считали парни у брусьев. Там как раз отжимался одиннадцатиклассник Евгений Андреев. По итогу он занял второе место, за что получил приз.

Многолюдно оказалось и у столика следственно-экспертного факультета Академии МВД. Интересно все: чемодан криминалиста, настоящие паспорта, в которые вносились изменения и которые теперь стали наглядным пособием для курсантов. Как и изъятые у преступников самодельные кастеты, самопалы, заточки и прочее. Парни из внутренних войск развернули на празднике полевую кухню: кормили гостей солдатской кашей, заботливо подливая чайку.

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