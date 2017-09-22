После осеннего равноденствия омичи могут распрощаться с летом

Сегодня, 22 сентября — день осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова. Синоптики посоветовали омичам окончательно попрощаться с летом — тепла больше не предвидится. До конца сентября установится температура ниже климатической нормы.

После равноденствия регион охватит антициклон, который принесет с собой заморозки, дожди и первый снег. Похолодает до минусовых значений уже завтра.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС:

— В выходные дни и в последнюю неделю месяца погодные условия будут формироваться под влиянием антициклонального поля и высотной глубокой ложбины. Перемещение очага холода вызовет заток холодной воздушной массы. Температура воздуха ночью понизится до отрицательных значений. В отдельные дни пройдут осадки в виде дождя и снег.