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18:22 (мск), источник: Om1.ru

После осеннего равноденствия омичи могут распрощаться с летом

Никакого «бабьего лета» ждать уже, по-видимому, не стоит.

Сегодня, 22 сентября — день осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова. Синоптики посоветовали омичам окончательно попрощаться с летом — тепла больше не предвидится. До конца сентября установится температура ниже климатической нормы.

После равноденствия регион охватит антициклон, который принесет с собой заморозки, дожди и первый снег. Похолодает до минусовых значений уже завтра.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС:

 — В выходные дни и в последнюю неделю месяца погодные условия будут формироваться под влиянием антициклонального поля и высотной глубокой ложбины. Перемещение очага холода вызовет заток холодной воздушной массы. Температура воздуха ночью понизится до отрицательных значений. В отдельные дни пройдут осадки в виде дождя и снег.

23 сентября по области днем ожидается от +2 до +7 градусов, ночью температура опустится до -4. Местами пройдут дожди и мокрый снег. В выходные ночью может похолодать уже до -6.

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