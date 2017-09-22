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19:05 (мск), источник: Известия

Демонтаж плиты с памятника Михаилу Калашникову начался в Москве

В Москве вечером в пятницу начался демонтаж плиты с памятника конструктору Михаилу Калашникову. Причиной стало ошибочное изображение на ней немецкой винтовки.

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Ранее историк Юрий Пашолок написал на своей странице в Facebook, что на новом памятнике оружейнику Калашникову, установленный в сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в столице, вместо автомата АК-47 изображен чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44.

Как рассказала iz.ru дочь конструктора Елена Калашникова, причиной ошибки на памятнике ее отцу стал чертеж, выданный поисковой системой в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.
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