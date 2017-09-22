Демонтаж плиты с памятника Михаилу Калашникову начался в Москве
В Москве вечером в пятницу начался демонтаж плиты с памятника конструктору Михаилу Калашникову. Причиной стало ошибочное изображение на ней немецкой винтовки.
В Москве вечером в пятницу начался демонтаж плиты с памятника конструктору Михаилу Калашникову. Причиной стало ошибочное изображение на ней немецкой винтовки.
Ранее историк Юрий Пашолок написал на своей странице в Facebook, что на новом памятнике оружейнику Калашникову, установленный в сквере на пересечении
Как рассказала iz.ru дочь конструктора Елена Калашникова, причиной ошибки на памятнике ее отцу стал чертеж, выданный поисковой системой в интернете.