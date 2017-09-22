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21:24 (мск), источник: Newtimes.kz

«Никто меня не бросал» — экс-солистка «КешYou» о расставании с Дауреном Айдаркуловым

Акбота Нурабайкызы обратилась к своим подписчикам в Instagram, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В своем заявлении девушка расставила точки над «i». Экс-солистка «КешYou» высказалась о разрыве с Дауреном Айдаркуловым. Выяснилось, что инициатором расставания была сама Акбота Нурабайкызы.

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По ее словам, основной причиной разрыва, стало то, что Даурен Айдаркулов мало уделял время жене с сыном.

«Дорогие умники и умницы! Хватит фантазировать, гадать и придумывать. Никто меня не бросал, я сама была инициатором расставания. Я была не согласна на его такое отношение к семье. В отличии от его предыдущих браков, мы с сыночком не намерены терпеть обман. Как я только начинаю понимать этот человек относился ко всем своим семьям так же, просто кто-то терпел, а я не буду!», — написала она.

В своем заявлении девушка припомнила закон бумеранга.

«Помните, что бы вы ни сделали, закон бумеранга — самый пунктуальный закон. Я понимаю, что в любом случае виновен не один человек. Но каждому вернулось и еще вернется свое, каждый получил по заслугам. Ну, а получила от судьбы в подарок прекрасного сыночка», — заключила девушка.

14 сентября экс-солистка «КешYou» Акбота Сейтмагамбетова на своей странице в Instagram сообщила о расставании с мужем.

Этим летом казнет бурно обсуждал любовный треугольник между экс-КВНщиком, его супругой и известной певицей Акботой Нурабайкызы.

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