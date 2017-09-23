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11:45 (мск), источник: Фонтанка

«Фонтанка» показывает новую подсветку мостов Петербурга

Впервые за последние 12 лет основные мосты Санкт-Петербурга оденутся в новые праздничные одежки. «Фонтанка» за три месяца до Нового года показывает эскизы будущих украшений.

6
фотографий
6
фотографий

2 октября Смольный определит победителей конкурса на оформление Дворцового, Троицкого, Большеохтинского, Первого Инженерного и Первого Садового, Пантелеймоновского и Нижнего Лебяжьего мостов в Санкт-Петербурге к Новому 2018 году и Рождеству. Для каждого из них в ближайшее время будет изготовлен новый комплект украшений по созданным дизайнерами эскизам.

19 декабря 2005 года в присутствии губернатора Валентины Матвиенко впервые в истории Санкт-Петербурга зажглись 400 световых конструкций на Дворцовом мосту.

После этого градоначальник распорядилась, чтобы к 2006 году аналогичная праздничная подсветка появилась на всех основных мостах через Большую Неву. И с этого момента, год за годом, мосты украшал «Мостотрест», который отвечает за комплексное обслуживание сооружений. Сейчас, впервые за 12 лет, традицию прервали.

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— Украшения были уже старые, некрасивые и самое главное в непотребном состоянии. Было принято принципиальное решение, что целостная концепция оформления мостов должна быть осуществлена комитетом по печати, — рассказал «Фонтанке» его председатель Сергей Серезлеев. — Поэтому мы закупаем абсолютно новые украшения. У них будут современные технологии и новый дизайн. Мы как раз хотим чтобы мосты дополняли те концепции и доминанты, которые сегодня уже есть.

«Фонтанка» изучила, что будут представлять из себя новые украшения комитета на примере каждого из мостов. Некоторые описания достаточно сложно воспринять в текстовом виде, поэтому рекомендуем смотреть на картинки.

Дворцовый мост

На Дворцовом мосту композиция будет состоять из 4 больших световых ротонд, диаметром и высотой около 7 метров, а также четырех ротонд вдвое меньших по размеру. Они будут стоять на опорах золотистого цвета и декорироваться десятками пластиковых шаров золотистого глянцевого цвета диаметром от 100 до 300 мм.

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На мосту также будут смонтированы 8 больших световых подвесов от ротонд к мосту, каждый из которых будут состоять из трех световых линий-гирлянд до 72 метров длиной, расходящихся из одной точки. Аналогично будут устроены и 4 малых подвеса.

Пантелеймоновский мост

Мост украсят композицией из светодиодных гирлянд, закрепленных на каркасе отодвинутом от перил моста, гирлянд над и под аркой пролета моста и также гирлянд на опорах освещения. Гирлянды будут повторять контур арки пролета моста.

Троицкий мост

Световая композиция Троицкого моста будет состоять из 16 «трехрожковых торшеров"-фонарей, 14 световых композиций на осветительных столбах и двух световых композиций на ростральных обелисках.

Светодиодные полосы будут размещается по периметру каркаса, повторяющему контур фонарей. Внутри каркаса будет размещаться светодиодная гирлянда, а снаружи все будет декорировано светодиодной бахромой.

Нижний Лебяжий мост

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Нижней Лебяжий мост будет украшен композицией из светодиодных гирлянд в виде свисающих нитей разной длины, закрепленных на каркасе, немного отодвинутом от перил моста и светодиодных гирлянд под аркой пролета моста.

Большеохтинский мост

Украшение Большеохтинского моста будет состоять из двух световых композиций на въездных воротах моста, 50 световых звезд на металлическом тросе, закрепленном между горизонтальными фермами моста, и светодинамических управляемых прожекторов на вертикальных фермах моста. Освещение моста прожекторами будет программироваться с компьютера с помощью специального ПО.

Первый Садовый мост

На Первом Садовом мосту установят композицию из светодиодных гирлянд, закрепленных на каркасе, а также гирлянд над и под аркой пролета моста. Еще 4 гирлянды появятся на опорах освещения.

Первый Инженерный мост

Первый Инженерный мост будет украшен светодиодными гирляндами на каркасе, а также гирляндами над и под аркой пролета моста и на опорах освещения — в виде нитей они будут обмотаны вокруг всех опор.

Общая стоимость заказа на семь мостов — 53,3 млн рублей. Изготовить украшения для сооружения по техническому заданию, необходимо не позднее 15 ноября 2017 года.

Гарантия на оборудование должна быть не менее 12 месяцев, а срок службы светодиодов — 50 тысяч часов, минимальная температура работы — минус 30 градусов по Цельсию.

Смонтировать и подключить украшения предстоит до 24:00 30 ноября. С 1 декабря уже возможно будет начать эксплуатацию, а начать демонтаж подсветки планируется 15 января. До 28 февраля она должна быть передана на склад для хранения и последующего использования.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».

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 «Фонтанка» показывает новую подсветку мостов Петербурга
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