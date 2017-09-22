МВД раскрыло подробности задержания супругов из Беларуси, разыскиваемых по линии Интерпола

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара, которая разыскивалась белорусским МВД за совершение тяжких преступлений, задержана в московском аэропорту Шереметьево. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, мужчина (1969 г. р.) и женщина (1970 г. р.) пытались скрыться от правосудия и были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Несмотря на предпринятые злоумышленниками меры конспирации, их передвижения по миру контролировались сотрудниками ГУБОПиК МВД. В результате международного и межведомственного взаимодействия было установлено, что они находятся на территории Королевства Камбоджа.

При активном содействии сотрудников посольства Беларуси во Вьетнаме злоумышленники были задержаны главным отделением миграционного департамента Камбоджи, депортированы в Россию, где и были задержаны по ориентировке НЦБ Интерпола в Беларуси при прохождении пограничного контроля.

В настоящее время решается вопрос о помещении супружеской пары под арест с целью рассмотрения вопроса об экстрадиции в Беларусь.

Задержанные находились в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебных полномочий), ч.2 ст. 235 (легализация (отмывание) материальных ценностей, приобретенных преступным путем) и ч.3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями).