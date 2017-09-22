Казахстанский фильм Сатаева «Дорога к матери» выдвинут на «Оскар»

Источник: Nur.kz

Казахстанский фильм «Дорога к матери» Акана Сатаева будет выдвинут на премию «Оскар», пишет Tengrinews.kz.

Картина получила высокую международную оценку. На кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте фильм завоевал Гран-при.

В рамках международного кинофестиваля «Евразия» в Алматы ему была вручена первая премия «Тулпар» Нацакадемии кинематографических искусств и наук.

Напомним, сюжет фильма охватывает несколько сложных исторических периодов жизни народа Казахстана. Это эпоха коллективизации, величайшая трагедия народа — джут, годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

В центре событий рассказ о судьбе человека, который прошел через все испытания — детский дом, суровая война, лагерь для заключенных.