Казахстанский фильм Сатаева «Дорога к матери» выдвинут на «Оскар»
Картина получила высокую международную оценку.
Картина получила высокую международную оценку.
Казахстанский фильм «Дорога к матери» Акана Сатаева будет выдвинут на премию «Оскар», пишет Tengrinews.kz.
Картина получила высокую международную оценку. На кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте фильм завоевал
В рамках международного кинофестиваля «Евразия» в Алматы ему была вручена первая премия «Тулпар» Нацакадемии кинематографических искусств и наук.
Напомним, сюжет фильма охватывает несколько сложных исторических периодов жизни народа Казахстана. Это эпоха коллективизации, величайшая трагедия народа — джут, годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.
В центре событий рассказ о судьбе человека, который прошел через все испытания — детский дом, суровая война, лагерь для заключенных.
Картина посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Съемки фильма происходили в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане.