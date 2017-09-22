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21:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Польский сенатор выразил письменную благодарность казахстанскому школьнику

Сенатор Республики Польша поблагодарил казахстанского школьника Константина Красникова, направив письмо Послу Казахстана в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.

Источник: Newtimes.kz

«11 августа 2017 года мощный шторм коснулся города Гнезно — первая историческая столица Польши. Стихия сорвала сотни крыш, энергетических сетей и перевернула деревья. Вместе с государственными и спасательными службами к устранению последствий шторма приступили граждане. В ответ на мой призыв о помощи при Гнезненских кладбищах пришло много волонтеров. Среди них был Константин Красников, учащийся 11 класса в СШ в Новокубанке (Казахстан), который пребывал в Польше на каникулах. Посвящая свободное время, помогал устранять ветки и упорядочивать кладбище», — написал сенатор Роберт Гавэл в своем письме.

Также он добавил, что «выслал письменную благодарность в школу в Новокубанке за хорошее воспитание молодого человека его родителями и учителями».

«Позиция Константина вызывает уважение со стороны его польских друзей и является живым доказательством сотрудничества, которое объединяет наши народы», — заключил сенатор.

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