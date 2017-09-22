Польский сенатор выразил письменную благодарность казахстанскому школьнику

«11 августа 2017 года мощный шторм коснулся города Гнезно — первая историческая столица Польши. Стихия сорвала сотни крыш, энергетических сетей и перевернула деревья. Вместе с государственными и спасательными службами к устранению последствий шторма приступили граждане. В ответ на мой призыв о помощи при Гнезненских кладбищах пришло много волонтеров. Среди них был Константин Красников, учащийся 11 класса в СШ в Новокубанке (Казахстан), который пребывал в Польше на каникулах. Посвящая свободное время, помогал устранять ветки и упорядочивать кладбище», — написал сенатор Роберт Гавэл в своем письме.