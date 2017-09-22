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22:23 (мск), источник: ИА REGNUM

В ночь на 23 сентября Владивосток накроет ливень со шквалистым ветром

Власти города готовятся к подтоплениям.

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Источник: Reuters

Приморский Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе утром, 23 сентября. Об этом накануне, 21 сентября, сообщила пресс-служба администрации города Владивостока.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают, что по данным Примгидромета в ночь на 23 сентября и утром 23 сентября в городе ожидается сильный дождь.

По прогнозу, менее чем за 12 часов может выпасть до 25 мм осадков. Возможна гроза и шквалистый ветер до 18 метров в секунду.

Администрация Владивостока дала команду всем службам жизнеобеспечения города находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных резким ухудшением погодных условий.

Более того, руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

Также ЕДДС отмечает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. Всем жителям и гостям города рекомендовано избегать указанных районов.

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