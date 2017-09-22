В ночь на 23 сентября Владивосток накроет ливень со шквалистым ветром
Власти города готовятся к подтоплениям.
Власти города готовятся к подтоплениям.
Приморский Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе утром, 23 сентября. Об этом накануне, 21 сентября, сообщила
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают, что по данным Примгидромета в ночь на 23 сентября и утром 23 сентября в городе ожидается сильный дождь.
Администрация Владивостока дала команду всем службам жизнеобеспечения города находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных резким ухудшением погодных условий.
Более того, руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.
Также ЕДДС отмечает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. Всем жителям и гостям города рекомендовано избегать указанных районов.