В ночь на 23 сентября Владивосток накроет ливень со шквалистым ветром

Источник: Reuters

Приморский Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе утром, 23 сентября. Об этом накануне, 21 сентября, сообщила пресс-служба администрации города Владивостока.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают, что по данным Примгидромета в ночь на 23 сентября и утром 23 сентября в городе ожидается сильный дождь.

По прогнозу, менее чем за 12 часов может выпасть до 25 мм осадков. Возможна гроза и шквалистый ветер до 18 метров в секунду.

Администрация Владивостока дала команду всем службам жизнеобеспечения города находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных резким ухудшением погодных условий.

Более того, руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.