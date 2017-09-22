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22:59 (мск), источник: Sputnik.by

Феномен Петрамовича: набрал в долг почти 500 тысяч под честное слово

Бывшему замглаве районной администрации и депутату Мингорсовета, чье дело слушается сейчас в суде Первомайского района Минска, грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Обвиняемому в мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток экс-замглаве Первомайского района Минска и депутату Минского горсовета от компартии Николаю Петрамовичу люди одалживали крупные денежные суммы без всяких расписок. Данная информация была оглашена в пятницу в суде в ходе допроса потерпевших.

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Начал одалживать еще на «Интеграле»

Первым из потерпевших был допрошен Олег Коршун, который в 2012 году работал начальником отдела на предприятии «Интерграл». По его словам, в общей сложности он одолжил Петрамовичу, который тогда работал начальником отдела кадров на этом же предприятии, 35 тысяч долларов.

По словам потерпевшего, он дал деньги Петрамовичу без расписки, при этом он охарактеризовал его как человека, которому можно было доверять. Такую свою позицию объяснил просто — как можно не доверять человеку, который пользовался авторитетом на «Интеграле»? При этом Коршун заявил, что в милицию по поводу возвращения денег не обращался, но в суде заявил иск о взыскании с Петрамовича 35 тысяч долларов.

В свою очередь обвиняемый извинился перед потерпевшим Коршуном, но заявил в суде, что вернул ему все сумму, да еще и с процентами.

«Все совершившиеся между нами не есть хорошо, я извиняюсь. Но по поводу возмещения денег — его показания неправдивы — я ему вернул все деньги. Я не собираюсь врать в суде. Я возвращал деньги с большими процентами. Я извиняюсь все равно», — сказал Петрамович.

Нехорошая квартира

Автослесарь Виктор Вишневский, который также проходит в качестве потерпевшего и был допрошен сегодня в суде, заявил, что одолжил обвиняемому 25 тысяч долларов. По его словам, Петрамович обещал ему посодействовать в выгодной покупке квартиры, собственником которой якобы является его знакомый чиновник.

«В 2011 году Петрамович приехал ко мне ремонтировать автомобиль, там и познакомились. Потом я ему одолжил 6 тысяч долларов, через погода он вернул мне их, но без процентов. Претензий у меня не было», — сказал потерпевший. По его словам, снова обвиняемый обратился к нему в ноябре 2015 года, сказав, что есть возможность решения жилищного вопроса и нужно 11 тысяч долларов, чтобы отдать собственнику квартиры в качестве первого взноса. Потерпевший сказал, что дал ему эти деньги без расписки, потому что доверял человеку, который занимает такой высокий пост.

Красный день календаря

Спустя какое-то время потерпевший заволновался по поводу денег и обещанной квартиры, стал просить обвиняемого познакомить его с собственником квартиры. На что Петрамович ему сообщил, что тот работает в здании Мингорисполкома, ему еще нужно передать 10 тысяч долларов.

Передачу денег решили организовать возле здания Мингорисполкома. По словам потерпевшего он положил в портфель Петрамовичу 10 тысяч долларов, тот вошел в здание, спустя какое-то время вышел на улицу и пригласил Вишневского к себе в автомобиль. Там он сказал, что собственник квартиры занят, показал чертежи и планы дома, в котором находится квартира.

«Я понял, что все нормально и решил, что не доверять повода нет. Сильно не настаивал потому, что человеку при такой должности нельзя не доверять. Он постоянно говорил что бы я не переживал, что все в порядке», — сказал потерпевший автослесарь.

Чрез какое-то время он передал Пертрамовичу еще 4 тысячи долларов и тот пообещал, что «к 7 ноября все вопросы закроем и по долгам и по квартире».

Ни квартиры, ни денег от Петрамовича Вишневский так и не получил. Позже ему позвонили сотрудники милиции и пригласили пообщаться. В суде автослесарь заявил в отношении обвиняемого претензии по возврату 25 тысяч долларов. Экс-чиновник признал долг и пообещал, что постарается вернуть.

Всего по делу Петрамовича проходят в качестве потерпевших около 30 человек, сумма, которая фигурирует в деле, составляет более 500 тысяч долларов. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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