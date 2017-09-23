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13:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на могиле священника в сентябре зацвела сирень

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Белебеевском районе Башкортостана произошло чудо: на могиле священника у Елизаветинского храма в сентябре второй раз в году зацвела сирень.

Как рассказали представители инициативной группы по восстановлению храма Анна Лапина и Марина Ерёмина, у южного придела Димитрие-Солунского храма в Елизаветино располагается могила священника, настоятеля храма отца Даниила Федорова. В 1937 году он был репрессирован и сослан в лагеря. Настоятель покидал любимый храм, отличавшийся красотой и благолепием среди церквей района.

«Спустя 15 долгих лет он вернулся к церкви и обнаружил ее разрушенной и разграбленной, — рассказывает Анна. — Священнослужитель, который вынес муки лагерей, не выдержал нового испытания. Сердце его остановилось прямо на пороге храма, не выдержало поругания. Батюшка был похоронен прямо рядом с алтарем церкви».

В середине 2000-х место забытого захоронения было обложено камнями. Этим летом вокруг могилы установили ограду. Кусты сирени, окружающие могилу, сейчас, в конце сентября, зацвели, второй раз за год. На чудо у Елизаветинского храма может полюбоваться каждый.

«Сирень цветет только с двух сторон могилы. Рядом тоже есть кусты, но там цветов нет — это как небесный знак», — говорит Марина Ерёмина.

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