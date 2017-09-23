Первое издание «Гарри Поттера» поставило рекорд на аукционе

Источник: AP 2017

Об этом сообщает сайт канала «Царьград ТВ». Речь идет о первой части фэнтезийной серии Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и философский камень». Одна из первых книг оригинального тиража 1997 года в 500 экземпляров на аукционе Heritage Auctions была продана за $81 тысячу.

За последние 50 лет это самая дорогая книга без подписи, проданная на аукционе. Итоговая сумма превысила стартовое значение в четыре раза.

Из оригинального тиража 300 книг предназначались для Британской библиотеки.