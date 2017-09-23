Первое издание «Гарри Поттера» поставило рекорд на аукционе
На торгах Heritage Auctiorns продали одну из книг оригинального тиража 1997 года.
На торгах Heritage Auctiorns продали одну из книг оригинального тиража 1997 года.
Об этом сообщает сайт канала «Царьград ТВ». Речь идет о первой части фэнтезийной серии Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и философский камень». Одна из первых книг оригинального тиража 1997 года в 500 экземпляров на аукционе Heritage Auctions была продана за $81 тысячу.
Из оригинального тиража 300 книг предназначались для Британской библиотеки.
Ранее «Практика» сообщала о том, что журнал Forbes признал Джоан Роулинг самым богатым писателем года.