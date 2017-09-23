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00:07 (мск), источник: Практика

Первое издание «Гарри Поттера» поставило рекорд на аукционе

На торгах Heritage Auctiorns продали одну из книг оригинального тиража 1997 года.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает сайт канала «Царьград ТВ». Речь идет о первой части фэнтезийной серии Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и философский камень». Одна из первых книг оригинального тиража 1997 года в 500 экземпляров на аукционе Heritage Auctions была продана за $81 тысячу.

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За последние 50 лет это самая дорогая книга без подписи, проданная на аукционе. Итоговая сумма превысила стартовое значение в четыре раза.

Из оригинального тиража 300 книг предназначались для Британской библиотеки.

Ранее «Практика» сообщала о том, что журнал Forbes признал Джоан Роулинг самым богатым писателем года.

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