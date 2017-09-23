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11:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области родственники нашли живым пропавшего 79-летнего мужчину

Александра Облецова искали трое суток.

Пропавшего без вести 79-летнего Александра Облецова нашли живым в Каширском районе. Пенсионера обнаружили родственники, принимавшие активное участие в поисках, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поискового отряда «Воронежец» Алексей Новиков вечером в пятницу, 22 сентября.

По предварительным данным, со здоровьем мужчины все в порядке. Более подробной информации пока нет.

Александр Облецов пропал во вторник, 19 сентября. Мужчина ушел из дома в поселке Колодезное. Родственники обратились в полицию и попросили помощи у поисковиков. Близкие беспокоились за здоровье пенсионера, который провел на улице трое суток. Волонтеры организовали поисковую операцию и выехали на место в четверг, 21 сентября.

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