Самая богатая женщина мира ушла из жизни
Лилиан Беттанкур была самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. Французская бизнесвумен, владелица доли в косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни.
Лилиан Беттанкур была самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. Французская бизнесвумен, владелица доли в косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур. Беттанкур, чьё состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, являлась самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14-е место. Никаких подробностей о смерти Беттанкур не сообщается.
Как отмечает Bloomberg, она жила в пригороде Парижа
«Она — женщина великой красоты, которая покинула нас и которую мы никогда не забудем, — сказал он. — Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию». «В этот тягостный момент для нас я хотела бы подтвердить от имени нашей семьи нашу приверженность L’Oreal и выразить уверенность в президенте компании