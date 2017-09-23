Самая богатая женщина мира ушла из жизни

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур. Беттанкур, чьё состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, являлась самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14-е место. Никаких подробностей о смерти Беттанкур не сообщается.

«Она — женщина великой красоты, которая покинула нас и которую мы никогда не забудем, — сказал он. — Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию». «В этот тягостный момент для нас я хотела бы подтвердить от имени нашей семьи нашу приверженность L’Oreal и выразить уверенность в президенте компании Жан-Поле Агоне и его команде», — говорится в письме единственной дочери Лилиан​ Франсуазы Беттанкур Майерс (цитата по Reuters).