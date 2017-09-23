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12:46 (мск), источник: Noi.md

Самая богатая женщина мира ушла из жизни

Лилиан Беттанкур была самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. Французская бизнесвумен, владелица доли в косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни.

Источник: Noi.md

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур. Беттанкур, чьё состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, являлась самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14-е место. Никаких подробностей о смерти Беттанкур не сообщается.

Как отмечает Bloomberg, она жила в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Муж Лилиан Андре Беттанкур умер в 2007 году. Как отмечает Financial Times, исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон, комментируя смерть Беттанкур, отметил значительный вклад, который лично Беттанкур внесла в успех компании.

«Она — женщина великой красоты, которая покинула нас и которую мы никогда не забудем, — сказал он. — Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию». «В этот тягостный момент для нас я хотела бы подтвердить от имени нашей семьи нашу приверженность L’Oreal и выразить уверенность в президенте компании Жан-Поле Агоне и его команде», — говорится в письме единственной дочери Лилиан​ Франсуазы Беттанкур Майерс (цитата по Reuters).

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