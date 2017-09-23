Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Источник: РИА Новости

Этот рейс из аэропорта Накасибэцу дал первую возможность для них по безвизовому обмену отправиться самолетом на южные Курилы, которые которые в Токио называют «северными территориями». Вылет готовился еще в июне, но был отменен из-за густого тумана. Теперь погода оказалась более благосклонной.

До сих пор для визитов на южные Курилы их бывших жителей использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении им возможности посещать острова без виз самолетом.

Группа японцев в течение одного дня посетит Кунашир, который отделяют от Хоккайдо примерно 45 километров, а затем сразу Итуруп. На двух островах участники визита планируют посещения могил бывших японских жителей. К вечеру чартерный самолет вернется обратно в Накасибэцу.

Фоторепортаж Спорная гряда

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.