Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?

Источник: AFP 2017

Президентский самолет Дональда Трампа Air Force One внешне похож на тот, которым летал Барак Обама. Но сейчас идут приготовления по замене его на более крупный.

Американский президент спустился по трапу своего самолета в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси. Он поприветствовал стоящих рядом журналистов и, проходя мимо камер, поправил лацкан пиджака.

Как бизнесмен, который тщательно следит за своим имиджем, он часто хвастался размером своих рук и умением заключать сделки.

В своем новом президентском самолете он хочет совместить оба качества — большой летательный аппарат, который одновременно сэкономит деньги налогоплательщиков.

Читайте также Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличий

После выборов Трамп написал в своем «Твиттере», что он хочет уменьшить расходы на президентский самолет. При этом он отмечал, что у эмира Кувейта самолет больше.

Руководство Boeing не так давно сообщило, что компания получила контракт на новый дизайн самолета. «Мы сделаем все, чтобы снизить расходы», — сказала пресс-секретарь концерна.

Аналитик по вопросам авиации Teal Group Ричард Абулафия считает, что президент пытается внести свою лепту в икону, символ «глобального охвата американской дипломатии и мощи».

Первый самолет Air Force Once красно-золотого цвета с президентом Дуайтом Эйзенхауэром на борту поднялся в воздух в 1959 году.

Президент Джон Кеннеди поменял цвета на синий и белый. Эта цветовая гамма сохранилась и по сей день.

Парк президентских самолетов находится в ангаре на военной авиабазе в штате Мэриленд. Перед вылетом в Нью-Джерси Трамп осмотрел базу.

Он прошел вдоль бело-синих самолетов, на которых было написано «Соединенные Штаты Америки». Любой из них может стать «бортом номер один» (Air Force One). Именно такой позывной имеет любой самолет с президентом США на борту.

Эти машины оснащены средствами шифрования связи, а также способны перенести электромагнитный импульс от ядерного взрыва.

Самый известный из президентских самолетов — гигантский реактивный самолет, построенный на основе Boeing 747−200B.

Летом Трамп летал на нем в Париж. В нем есть несколько разных кабин: одна с толстыми коврами кобальтового цвета, крутящимися креслами и столом хозяев Белого дома.

Другой самолет, поменьше — Boeing 757, который также называют «маленький борт номер один» (Baby Air Force One) — обладает теми же характеристиками, что и его крупный дальнемагистральный аналог.

В пятницу на рейсе из Мэриленда в Нью-Джерси он был переполнен, однако полет отличался роскошью.

На ужин подавали мускатную тыкву и пасту лингуине. В завершение стюардесса принесла мне две коробки конфет M&Ms на память о полете.

Десятилетия назад пассажирам давали сигареты и игральные карты — наряду с другими маленькими презентами. «А еще раньше выдавали бумажные пакеты для страдающих воздушной болезнью», — вспоминал один из военных.

Между самолетом Трампа и тем, на котором летал Барак Обама, есть только несколько отличий. На коробках была подпись Обамы, а телевизор показывал CNN. При Трампе по телевизору идет Fox News. В остальном самолет выглядит так же.

Трамп может внести небольшие изменения. Он жаловался на мягкость ручных полотенец и, возможно, их заменят. Но пока они те же самые, что и были (на мой взгляд, у них хорошая ворсистая текстура).

Фоторепортаж Happy Birthday, Mr. President 29 мая 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Джона Фицджеральда Кеннеди.

Большие изменения должны будут сделать в интересах безопасности. Именно этим сейчас и заняты военные, анализируя новый дизайн воздушного судна и стараясь урезать расходы.

Через несколько недель после выборов Трамп написал в «Твиттере», что компания Boeing делает новый президентский самолет, «но издержки выходят из-под контроля, более 4 миллиардов долларов. Отменить заказ!».

С того времени официальные лица ВВС США и руководители Boeing пытались делать вид, что они экономят.

ВВС США недавно приобрели по выгодной цене два самолета Boeing 747−8. Пока остается только верить им на слово: стоимость сделки не раскрывалась.

Новый самолет заменит более старую модель, 747−200B, однако на это потребуется несколько лет.

«Когда приходит время покупать новый “борт номер один”, то в реальности он приобретается уже для следующего президента», — сказал Абулафия.

Новый самолет будет иметь те же функции — медицинское оборудование, средства безопасности и другие особенности.

Но он станет больше — размах крыльев почти на 30 футов (9 метров) больше нынешнего. Боссу это явно должно понравиться.