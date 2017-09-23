Дожди и грозы ожидаются на территории Казахстана в субботу

Источник: Zakon.kz

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, гроза., сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков. Местами по республике возможен туман, усиление ветра, на юге пыльная буря.

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В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в отдельных районах туман. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Жамбылской, Мангистауской, Алматинской областях местами усилится ветер 15−23 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 18 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается 1−6 мороза.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.