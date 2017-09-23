Дожди и грозы ожидаются на территории Казахстана в субботу
Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков.
Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, гроза., сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков. Местами по республике возможен туман, усиление ветра, на юге пыльная буря.
В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в отдельных районах туман. В Акмолинской,
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В Акмолинской,
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В Астане: облачно, +2°. В Алматы: преимущественно ясно, +24°.