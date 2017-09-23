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10:37 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Животноводы из посёлка Малышево используют «дальневосточный гектар» под пастбище

Им выделен краевой грант в 3 млн рублей на развитие бизнеса.

Молодые животноводы из посёлка Малышево Хабаровского района используют землю, взятую по программе «Дальневосточный гектар», под пастбище.

Тридцатилетние Анна и Руслан Краузе выращивают овощи и содержат крупный рогатый скот уже 13 лет. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», идея создать своё подсобное хозяйство принадлежит Анне. Бухгалтер с высшим образованием, она с 17 лет помогала отцу ухаживать за скотиной, поэтому, закончив вуз в Хабаровске, решила не оставаться в городе, а уехать в село, чтобы заняться фермерством. Супруг — коренной хабаровчанин её поддержал. В селе Малышево, куда семья перебралась, Анна взяла бизнес в свои руки.

Свежее мясо, молоко, сметану и творог супруги продают на рынке в Хабаровске и на отсутствие клиентов не жалуются. Напротив, желающих полакомиться хозяйской молочкой день ото дня становится больше, и в начале этого года семья решила, что пришло время увеличить поголовье. До недавнего времени в подсобном хозяйстве Краузе было всего две коровы, ещё 12 бурёнок супруги смогли приобрести на средства субсидии.

 — Специалисты администрации Хабаровского района предложили нам участвовать в грантовом конкурсе для молодых предпринимателей Хабаровского края, — рассказывает Анна. — Помогли со сбором нужных документов и с разработкой бизнес-плана. В итоге — получилось выиграть 3 млн рублей. Полученных средств семье хватит и для просторного коровника, строительство которого супруги планируют начать будущей весной.

Для пропитания большого стада потребовалась дополнительная земля, поэтому молодые предприниматели рядом с арендованным пастбищем взяли пять участков в бесплатное пользование по программе «Дальневосточный гектар». Надел расположен как раз рядом с угодьями, где пасётся их большое стадо. Краузе считают, что собственной земли им хватит для развития подсобного хозяйства.

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