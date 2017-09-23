Животноводы из посёлка Малышево используют «дальневосточный гектар» под пастбище

Молодые животноводы из посёлка Малышево Хабаровского района используют землю, взятую по программе «Дальневосточный гектар», под пастбище.

Тридцатилетние Анна и Руслан Краузе выращивают овощи и содержат крупный рогатый скот уже 13 лет. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», идея создать своё подсобное хозяйство принадлежит Анне. Бухгалтер с высшим образованием, она с 17 лет помогала отцу ухаживать за скотиной, поэтому, закончив вуз в Хабаровске, решила не оставаться в городе, а уехать в село, чтобы заняться фермерством. Супруг — коренной хабаровчанин её поддержал. В селе Малышево, куда семья перебралась, Анна взяла бизнес в свои руки.

Свежее мясо, молоко, сметану и творог супруги продают на рынке в Хабаровске и на отсутствие клиентов не жалуются. Напротив, желающих полакомиться хозяйской молочкой день ото дня становится больше, и в начале этого года семья решила, что пришло время увеличить поголовье. До недавнего времени в подсобном хозяйстве Краузе было всего две коровы, ещё 12 бурёнок супруги смогли приобрести на средства субсидии.

— Специалисты администрации Хабаровского района предложили нам участвовать в грантовом конкурсе для молодых предпринимателей Хабаровского края, — рассказывает Анна. — Помогли со сбором нужных документов и с разработкой бизнес-плана. В итоге — получилось выиграть 3 млн рублей. Полученных средств семье хватит и для просторного коровника, строительство которого супруги планируют начать будущей весной.