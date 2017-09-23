Ученые назвали главную пользу недосыпания

Источник: РИА "Новости"

Ученые провели статистический анализ 66 независимых исследований, в ходе которых изучалось влияние бессонницы на депрессию. Поиск литературы производился по ключевым словам «депривация сна» и «депрессия» в базах данных PubMed и PsycINFO. Исследование включалось в анализируемую подборку, если авторы практиковали депривацию сна в качестве потенциальной терапии депрессивного состояния.

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Оказалось, что полное или частичное нарушение сна смягчало симптомы депрессивного состояния, что, по мнению психологов, подтверждает эффективность подобного рода «терапии».