Ученые назвали главную пользу недосыпания
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские психологи установили, что депривация сна помогает в борьбе с депрессией. Статья опубликована в издании The Journal of Clinical Psychiatry.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские психологи установили, что депривация сна помогает в борьбе с депрессией. Статья опубликована в издании The Journal of Clinical Psychiatry.
Ученые провели статистический анализ 66 независимых исследований, в ходе которых изучалось влияние бессонницы на депрессию. Поиск литературы производился по ключевым словам «депривация сна» и «депрессия» в базах данных PubMed и PsycINFO. Исследование включалось в анализируемую подборку, если авторы практиковали депривацию сна в качестве потенциальной терапии депрессивного состояния.
Ранее американские медики установили, что систематическое недосыпание повышает вероятность смерти от инсульта у людей, страдающих сахарным диабетом и заболеваниями