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03:28 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали главную пользу недосыпания

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские психологи установили, что депривация сна помогает в борьбе с депрессией. Статья опубликована в издании The Journal of Clinical Psychiatry.

Источник: РИА "Новости"

Ученые провели статистический анализ 66 независимых исследований, в ходе которых изучалось влияние бессонницы на депрессию. Поиск литературы производился по ключевым словам «депривация сна» и «депрессия» в базах данных PubMed и PsycINFO. Исследование включалось в анализируемую подборку, если авторы практиковали депривацию сна в качестве потенциальной терапии депрессивного состояния.

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Оказалось, что полное или частичное нарушение сна смягчало симптомы депрессивного состояния, что, по мнению психологов, подтверждает эффективность подобного рода «терапии».

Ранее американские медики установили, что систематическое недосыпание повышает вероятность смерти от инсульта у людей, страдающих сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Специалисты рекомендовали таким пациентам спать не менее шести часов в сутки.

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